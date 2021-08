Ministerstvo upravilo cestovatelský semafor. Usnadní návrat z řady zemí

Návrat z některých zemí bude pro neočkované jednodušší. Od 1. září se zruší v cestovatelském semaforu seznam zemí s extrémním rizikem nákazy (označené černou barvou). Tyto státy se nově přesunou do tmavě červené kategorie. Informovalo o tom v úterý ministerstvo zahraničí.

Ministerstvo zahraničí upravilo cestovatelský semafor. Od středy 1. září se zruší seznam zemí s extrémním rizikem nákazy. Právě do států označených černou barvou resort zdravotnictví důrazně nedoporučoval cestovat.



"Od 1. 9. se ruší seznam zemí s extrémním rizikem nákazy, které byly označeny černě. Země se přesunou do tmavě červené skupiny,“ informovalo v úterý na twitteru ministerstvo zahraničí.

Od 1. 9. se ruší seznam zemí s extrémním rizikem nákazy, které byly označeny černě. Země se přesunou do tmavě červené skupiny. Ulehčí se tak podmínky pro návrat neočkovaných do ČR. Očkovaní se nadále mohou vrátit bez testů a karantény.



Do středy patří mezi extrémně rizikové země Brazílie, Kolumbie, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru a Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba). Lidé před návratem do Česka z těchto zemí museli na test. Poté je čekala 10denní izolace, kterou museli zakončit negativním PCR testem. To se však netýkalo očkovaných lidí a těch, kteří koronavirus prodělali v předchozích 180 dnech.



Od středy se tak všechny tyto země přesunou do tmavě červené kategorie (země s vysokým rizikem nákazy). "Ulehčí se tak podmínky pro návrat neočkovaných do ČR. Očkovaní se nadále mohou vrátit bez testů a karantény,“ vysvětlil resort.



Po návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy lidé musí mezi pátým a 14. dnem samoizolace podstoupit PCR test. V případě, že se cestující vrací do země hromadnou dopravou, musí doložit negativní test před příjezdem. Tyto podmínky se rovněž netýkají těch, kteří jsou plně očkovaní nebo v uplynulých 180 dnech nemoc prodělali.

