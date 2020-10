Ministr Prymula chce Česko otestovat za dva týdny. "Nemožné," tvrdí lékaři

Plošné testování do dvou týdnů. To je plán ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Nejprve by mělo proběhnout na Uherskohradišťsku, potom v celé zemi. Jenže tenhle plán oficiálně ještě nikdo neřekl těm, kterých se má týkat. Jako problematický ho vidí i lékaři, kteří by s testy měli pomáhat.

Uherské Hradiště – pilotní projekt, který by měl ukázat, zda a jestli vůbec Česko plošné testování zvládne.

"Během pátku mě kontaktovali novináři, kteří se mě ptali, co na to říkám. Byla to první informace o plošném testování v Uherském Hradišti, kterou jsem obdržel, a následně jsem si to dohledával na twitteru pana ministra zdravotnictví, a to je taky jediná informace, kterou o té akci mám," svěřil se TV Nova starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

"My jsme v tuto chvíli v situaci, kdy chceme pomáhat regionům, které mají největší problémy, a testovaní není žádný experiment. Používá se to v řadě zemí a pokud si Uherské Hradiště myslí, že to zvládne samo, nemusíme se angažovat," prohlásil Roman Prymula.

"To plošné testování pro to vychytávání pacientů bude mít smysl, jak se ta situace bude zlepšovat. Že třeba budou postižené regiony a méně postižené regiony, takže budeme moct cíleně intervenovat," informoval Aleksi Šedo, náměstek ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo přiznává, že plošné testování nebude možné bez pomoci mediků a praktických lékařů. Ti by měli obyvatele testovat přímo ve svých ordinacích. "Nedovedu si představit, jak by zdravotníci dokázali otestovat v krátkém časovém intervalu několik milionů lidí. Myslím si, že v současnosti musíme zastavit tu vlnu nemocných," vyjádřil se šéf České lékařské komory Milan Kubek.

Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, řekl, že "je to velká zátěž a je to problém, rozhodně to nelze zvládnout v běžném provozu ordinace". "To, o čem se zatím mluví, je, že bychom testovali tři dny a na tři dny úplně vypnuli ostatní činnosti, anebo by se testovalo o víkendu," dodal.

K plošnému testování pomocí rychlotestů se chystá i Slovensko. Stát už jich objednal na 13 milionů. Hlavní fáze testování by tam měla začít do dvou týdnů.