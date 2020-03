Ministr Vojtěch podepsal výjimky z karantény: Týkají se tří povolání

"Právě jsem podepsal výjimky z mimořádného opatření týkající se karantény pro ty, kteří se vrací z Itálie. Opatření se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy, řidiče dopravní zdravotní služby a na piloty dopravních letadel,“ uvedl v prohlášení na svém twitterovém účtu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V praxi to znamená, že všechny tyto profese nemusí po návratu z Itálie trávit dva týdny doma v karanténě, ale mohou v klidu pokračovat ve výkonu svého povolání.

Prv jsem podepsal vjimky z mimodnho opaten tkajc se karantny pro ty, kte se vrac z Itlie. Opaten se nevztahuje na idie nkladn dopravy, idie dopravn zdravotn sluby a na piloty dopravnch letadel. pic.twitter.com/Cue8UFZASV — Adam Vojtch (@adamvojtechano) March 7, 2020

Důvodem pro karanténu je šíření nemoci COVID–19, která se do Česka dostala právě z Itálie. Odtud se šíří postupně do celé Evropy.

"S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů,“ stojí v pátečním mimořádném opatření podepsaném ministrem Vojtěchem.

Ihned po vypsání výjimky pro výše uvedené profese se ale ozývají další kritici, kteří upozorňují na další povolání, která by také výjimku potřebovala. "A co řidiči autobusů?“ ptá se na twitteru Jarda Procházka.