Ministr zdravotnictví nevyloučil očkování neschválenými vakcínami

Velká změna proběhla na postu šéfa resortu zdravotnictví. Ještě před polednem jmenoval prezident Miloš Zeman do funkce Petra Arenbergera. Jednou z priorit nového ministra zdravotnictví je právě očkování, to však zůstává stále dobrovolné.



"Chtěl bych veřejnost ubezpečit, že za nikým nebudeme běhat se stříkačkami a píchat vakcíny těm, kteří si to nepřejí,“ řekl TV Nova nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger.



Podle něj však chce resort zajistit vakcíny pro ty, kteří o očkování mají zájem. "Chceme se s paní ředitelkou Irenou Storovou ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv podívat na veškerou dokumentaci a zjistit, jakou máme technickou možnost při zachování všech předpisů lidem se zájmem vakcínu zařídit,“ doplnil Arenberger.

Zároveň tak nevyloučil možnost, že by se v Česku očkovalo neschválenými vakcínami. Podle Arenbergera by například o ruskou vakcínu mohli mít lidé zájem. "Pokusíme se vymyslet něco, co by pro naše občany bylo bezpečné,“ uzavřel.