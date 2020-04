Místo roušek zabíjejících Covid-19 jen vztek. Na dodavatele cílí inspekce

Do širšího povědomí se brněnská firma dostala až s nástupem koronavirové epidemie. Koncem ledna šéf společnosti Roman Zima uvedl, že v průběhu maximálně osmi týdnů dodá na trh speciální roušky, které dokáží nebezpečný koronavirus zahubit. Předprodej roušek byl spuštěn v polovině března, na český trh však nedoputoval jediný kus tohoto ochranného prostředku.

Zástupci společnosti už dříve uvedli, že stěžejním problémem je logistika. Masky se totiž vyrábí v Turecku, odkud je má prodejce problém vyvézt. V polovině března se navíc měly objevit potíže s celníky. Dodávka roušek měla být údajně zabavena v Rakousku. Náhradním řešením měl být speciální kurýr, jehož služby prý měly být domluvené přímo s vládou. Roušky však nedorazily.

Řada lidí, kteří měli u společnosti objednané ochranné prostředky, teď po právu zuří. Většina z nich se shodne na tom, že problémy v dopravě jsou v aktuální situaci pochopitelné, vadí jim však jednání ze strany firmy.

Ta se totiž podle vyjádření lidí neobtěžovala o problémech informovat a nechala své zákazníky čekat celé týdny, než problémy přiznala. Některým nestačilo ani vyjádření, které společnost vložila na své webové stránky.

"To je sice hezké vysvětlení, ale jen se usvědčujete z toho, že o této situaci víte už velmi dlouho (týdny) a ještě před pár dny jste vědomě lhali lidem/zákazníkům, že je vše ok. Vámi napsané vysvětlení bych pochopil, kdyby se zboží nemuselo platit předem, přitom stačilo napsat s dostatečným předstihem, že to nestihnete a ať se na to lidé připraví. Velmi mnoho lidí totiž na vás spoléhalo a Vám to bylo/je úplně jedno. Smutné. A opravdu si myslíte, že vám po tom všem bude někdo ještě věřit," svěřil se na facebooku společnosti David P.

Problémem je podle rozčilených zákazníků také to, že ačkoli firma slíbila vrátit peníze, zaplacené za nedodané roušky, nic takového se neděje. K tomu, co způsobuje zdržení v tomto případě, se společnost Respilon zatím nevyjádřila.

Zoufale očekávané ústenky, které firma slíbila dodat.

Naplnění se nedočkala ani uváděná smlouva s ministerstvem zdravotnictví. Firma nebyla schopna smluvené množství ochranných prostředků dodat v dojednaném termínu.

"Důvodem odstoupení bylo jednak nedodání části podkladové dokumentace a taktéž nedodržení plánovaných termínů dodávky ze strany dodavatele," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová k důvodům zrušení ze strany ministerstva.

"Spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví můžeme rozdělit na dvě fáze. Tou první je darovací smlouva na 30.000 kusů ústenek ReSpimask, které jsme darovali České republice. Tuto darovací smlouvu jsme podepsali 25. března. Druhou fází je zájem ministerstva o naše pravidelné dodávky pro zdravotníky. Ministerstvo vyjádřilo v březnu zájem o dodávky 100.000 kusů výrobků týdně počínaje začátkem dubna. Bohužel z řady důvodů mimo naši kontrolu, které byly způsobeny nouzovým stavem napříč Evropou, jsme nezahájili včas řádné uvedení produktu na trh, tak jak jsme předpokládali," informuje na svém webu společnost Respilon. Firma se zástupci ministerstva prý nadále komunikuje.

Ke změnám došlo i v cenách roušek. Zprvu zástupci Respilonu hovořili o řádu desítek korun za jednu roušku. Cena však stoupla na 200 až 315 korun za kus. Firma zdražení hájila tím, že jde o reakci na zvýšení cen u dodavatelů. Očekávané roušky, které mají být schopné dokonce rovnou zabíjet koronavirus, na trh stále nedorazily a kdy se tak stane, není jisté. Nemají mít totiž ani patřičné bezpečnostní zkoušky.

Výkonná ředitelka Respilonu Jana Zimová tvrdila, že je za účelem vyjednání potřebných povolení v kontaktu s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

SÚKL však prý žádné podobné notifikace neprovádí a VÚBP aktuálně rovněž nepracuje na žádném testování, které by souviselo s firmou Respilon. Bezpečnostní zkoušky navíc dle vyjádření odborníků trvají tři měsíce. Pokud by tedy ochranné masky byly již v Česku, příslušné ústavy by o nich věděly. Do oběhu by se však nedostaly dříve než v půlce léta.

"Na firmu Respilon máme podání ze stran spotřebitelů. Potvrzuji, že máme v tuto chvíli šest podnětů, kterým se věnujeme. Dokud nebude pravomocně uzavřeno šetření, závěry nemohu předjímat. První podnět jsme přijali 13. dubna, poslední v pondělí 20. 4.," řekl pro TN.CZ Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce (ČOI). Připomněl také, že nikdy není jisté, jestli podnět skutečně spadá do působnosti ČOI.

"Nikdy nevíme, kdy je to například konkurenční boj. Podněty nemusí být vůbec v kompetenci ČOI," dodal Fröhlich s tím, že například lživou reklamu, na kterou si spotřebitelé často stěžují, ČOI ve skutečnosti vůbec neřeší. Takový podnět podle Fröhlicha spadá do působnosti konkrétního krajského živnostenského úřadu. Pokud by se prokázalo, že se firma skutečně dopustila nějaké nekalé praktiky, hrozí jí až 5milionová pokuta.

Slíbený termín společnost Respilon nedodrží ani v případě otevření brněnské výrobní linky. Namísto původní zhruba poloviny května, nyní zástupci společnosti hovoří o červnu. Na vině je prý pandemie koronaviru, která způsobuje průtahy v dopravě potřebných zařízení.

Kdy budeme moci sundat roušky, se zatím neví. Podívejte se na reportáž TV NOVA: