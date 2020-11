Musk varuje před velkým podvodem. Ze čtyř testů mu dva vyšly pozitivní

Se svou zkušeností se Musk podělil na twitteru. "Děje se tu něco extrémně falešného. Byl jsem dnes otestován čtyřikrát na covid. Dva testy vyšly negativně, dva pozitivně. Ten samý přístroj, ten samý test, ta samá sestra. Rychlý antigenní test od BD," napsal.

"Pokud se to děje mně, děje se to i ostatním," reagoval posléze Musk na jeden z komentářů pod jeho příspěvkem. Není to poprvé, kdy se americký miliardář vyjádřil kontroverzně o pandemii koronaviru. V září sklidil kritiku za to, že onemocnění zlehčoval slovy, že stejně všichni jednou zemřeme.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.