Muslimové mají právo na zabíjení Francouzů, řekl expremiér Malajsie

Bývalý malajský předseda vlády Mahathir Mohamad šokoval veřejnost prohlášení o právu muslimů zabíjet Francouze. Napsal to na twitter krátce po útoku v Nice, při kterém zemřeli tři lidé. Jedné oběti 21letý útočník z Tuniska sťal hlavu.

"Muslimové mají právo naštvat se a zabíjet miliony Francouzů v odplatě za jejich masakry z minulosti. Jako celek ale muslimové zákon oko za oko, zub za zub dosud neuplatnili. Muslimové ne. Takže Francouzi by také neměli," napsal Mathathir ve svém příspěvku, na nějž upozornil portál aljazeera.com.

Sociální síť ho odmítala smazat, označila ho pouze varovným symbolem. Po naléhání francouzských představitelů nakonec stáhl část, ve kterém Mathathir obhajuje zabíjení Francouzů.

Čtvrteční útok se odehrál v dopoledních hodinách nedaleko baziliky Notre-Dame v centru Nice. Pachatel křičel Alláhu akbar, což v arabštině znamená Bůh je veliký. V dalším francouzském městě Avignonu zastřelili policisté muže, který tam ohrožoval kolemjdoucí nožem.

But by and large the Muslims have not applied the eye for an eye law. Muslims dont. The French shouldnt. Instead the French should teach their people to respect other peoples feelings.