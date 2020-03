Taxikář s koronavirem bojuje o život. Jeho Míša prožívá peklo! ZPOVĚĎ

Manžel paní Michaely měl prý horečky už od neděle 8. března. Vzhledem k tomu, že se jeho stav nijak nelepšil, rozhodla se zavolat na hygienickou stanici. Nikdo však telefon nezvedl.

Z obavy o manželovo zdraví nakonec Michaela zavolala záchrannou službu přes linku 155. Když zmínila, že se její muž možná nakazil koronavirem, podle slov paní Michaely tím operátora spíše pobavila.

"Manžel je taxikář, vozí i lidi z letiště. Čechy i cizince," vysvětlila paní Michaela. Když popsala manželovy příznaky a zmínila jeho povolání, záchranná služba vyrazila a jejího manžela převezla do pražské Thomayerovy nemocnice na plicní oddělení.

Podle Michaeliných slov i tamní lékařka byla zprvu podezřením na koronavirus pobavená, přesto však muže vyšetřila. Výsledky krevních testů prý byly v pořádku, ale nařízený rentgen odhalil u muže zápal plic. Taxikáře, který měl podle jeho ženy problémy s dýcháním, si v nemocnici pro jistotu nechali.

Když paní Michaela manželovi následující den donesla osobní věci, byl na tom dle jejích slov výrazně hůř. Volal domů tak často, jak jen to bylo možné a stále hůře se mu dýchalo. Když navíc jeho ošetřující lékařka oznámila, že je muže třeba přesunout na jednotku intenzivní péče kvůli problémům se srdcem, pro paní Michaelu se téměř zastavil svět. Podle jejích slov manžel nikdy dříve potíže se srdcem neměl.

"Na JIPku ho dali kolem deváté večer. Pamatuju si to, protože to bylo právě na pátek 13.," řekla pro TN.CZ paní Michaela s tím, že v tu dobu už byl její manžel uvedený do umělého spánku. "Je na tom zle. Zatím je relativně stabilní, stále ale v kritickém stavu. Čekáme a doufáme v jakékoli zlepšení," svěřila se.

Koronavirus se u manžela paní Michaely potvrdil v sobotu. Testy, které měly vyvrátit či prokázat případnou nákazu Covid-19, mu byly prý provedeny v pátek večer poté, co byl přesunut na JIP. V den, kdy se onemocnění koronavirem potvrdilo, hygienici prý okamžitě zkontaktovali rodinu nakaženého taxikáře. Testům se všichni její členové podrobili v neděli.

Paní Michaela spolu se svou dcerou, 11letou Jessicou, musely však vyhledat lékařskou pomoc už během předcházejících dnů. Obě trpěly zvýšenou teplotou, podle paní Michaely se však jednalo jen o jednodenní záležitost a v tuto chvíli se ony i zbytek rodiny prý cítí alespoň po fyzické stránce dobře. Muž je však stále v umělém spánku.

"Už v sanitce zjistili, že má nízkou hladinu kyslíku v krvi a dali mu kyslíkovou masku. Tu mu nechali i v nemocnici, když ho přesunuli na křeslo. Já jsem čekala na chodbě. Poté přijel ještě manželův syn z prvního manželství s rodinou a sestrou," popsala paní Michaela okamžiky předcházející děsivé diagnóze. Ona i její rodina se nyní bojí, že se koronavirem nakazili také. S mužem byli v přímém kontaktu.

Michaelin manžel bojuje o život ve Fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí, kam byl převezený z Thomayerovy nemocnice. Jde o druhého taxikáře nakaženého koronavirem. První nakažený, který vykonával stejné povolání, leží na pražské Bulovce.

Závažný, ale prozatím stabilizovaný stav muže nakaženého virem Covid-19, potvrdila také mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková. "Na klinice anesteziologicko-resuscitační medicíny aktuálně leží jeden pacient nakažený koronavirem, řidič taxislužby. Jeho stav je vážný, ale v tuto chvíli stabilní," řekla Heřmánková. Jaká je budoucí prognóza Michaelina manžela, však nastínit nemohla.

"Je to nepopsatelné. Vůbec nevíme, co nás čeká. Muž zápasí o život, je tu malé dítě," svěřila se redakci TN.CZ paní Michaela. "Dneska už se na to lékaři v nemocnicích dívají trošku jinak, dříve kontrolovali jen lidi z rizikových oblastí," dodala s tím, že se zatím neví, kde se její manžel mohl nakazit.

Sama se domnívá, že ho koronavirem mohl nakazit některý z cestujících. Včetně paní Michaely je v domácí karanténě aktuálně pět členů rodiny, včetně 11leté holčičky a zatím čekají na jakékoli pozitivní zprávy o stavu svého tatínka a manžela.

