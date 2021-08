Muž při amnestii odevzdal jedinečnou zbraň! Umí napodobit jaderný výbuch

Fugas je vlastně tlaková nádrž naplněná raketovým palivem. Zařízení dokázalo zapálit i tank. Doma ho objevil jeden z obyvatel Novoborska, který ho v rámci zbraňové amnestie policii odevzdal.

"Speciální pyrotechnický prostředek sovětské výroby, který využívala bývalá československá armáda při výcviku k imitaci jaderného výbuchu," řekla liberecká policejní mluvčí Ivana Baláková.

"Iniciace je okamžitá a způsobí vám efekt hřibu s tou nohou zespoda. Vypadá to jako atomový výbuch, a když se to ještě nalaborovalo do sudu, který byl naplněný napalmem nebo naftou, tak efekt se ještě znásobil," popsal Josef Pavinský, vedoucí pyrotechnik v Ralsku.

Mít něco takového doma, je podle odborníka extrémně nebezpečné. "Když s tím bude neodborník manipulovat, tak pak jsou z toho fatální následky. Každopádně se uvolní obrovské množství tepelné energie. Před tím neutečete, to je ani ne vteřina a obrovská teplota toho člověka popálí, spálí a zapálí na něm oděv," dodal Pavinský.

Pyrotechnici chtěli Fugas nejdříve zlikvidovat v bývalém vojenském prostoru v Ralsku. Když zjistili, že v celém Česku není jediný exemplář této zbraně, rozhodli se, že se stane součástí pyrotechnických sbírek teplické expozitury nebo Vyšší policejní školy v Pardubicích.

"Bude to zachováno do sbírek pro zachování pro budoucí generace. Když to zničíte, tak už to nikdo nikdy fyzicky neuvidí," doplnil Pavinský.