Muž s koronavirem promluvil! Popsal, jak vypadá léčba na Bulovce

Vyslechnout si, že test na Covid-19 je pozitivní, by bylo stresující asi pro každého. Muž z Děčína ale na vše pohlíží střízlivě. "Když je člověk jako já informovaný, má načteno, má určitý přehled," uvedl v rozhovoru pro TV Nova s tím, že svůj stav rozhodně nevidí dramaticky.

"Daří se mi dobře, cítím se v pohodě, nemám vůbec žádné komplikace, pouze dozvuky nějaké lehké chřipky nebo lehké virózy," popsal muž, kterého v neděli sanitka přepravila na infekční oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze.

"Myslím, že je o nás velmi dobře postaráno a smekám před personálem, který dělá absolutní maximum pro náš komfort. Každý se rozdá ze svého," pochválil děčínský zastupitel zdravotníky.

Každý z nakažených má podle komunálního politika vlastní pokoj. "Je normální, jak ho lidé znají z běžné nemocnice. Standardní vybavení, se sociálním zázemím. Připadám si jako ve standardní nemocnice, pouze čekám na to, kdy budou výsledky negativní a budu moci být propuštěn," doplnil.

Zdravotnický personál pacienty pravidelně kontroluje, nejsou zcela odříznuti od světa. "Chodí k nám v takovém opatření, jaké mu nařizují asi hygienické předpisy. To znamená rouška, plášť, speciální návleky na boty, krytí očí, krytí hlavy. Ale žádné podtlakové nebo filtrační obleky, nic takového," sdělil.

V karanténě skončila také zastupitelova matka a bratr, další se o rodinu stará, nemůže s příbuznými ale přijít do přímého kontaktu. "Rodina je díkybohu zatím v pořádku," uvedl 44letý politik s tím, že doufá jen v 14denní karanténu. Kdyby byly výsledky testů negativní, mohl by být zřejmě propuštěn dříve.

"Nicméně tady stojí za zmínku, že to hodně záleží na vnímání veřejnosti a médií. Určitě si dovedu představit, že i kdyby nakrásně měl lékař pocit, že jsme zdraví, a pustil nás do domácí karantény, tak by to mohlo být negativně vnímáno," prohlásil muž z Děčína. Zároveň uvedl, že by byl rád, kdyby se česká populace v přístupu ke koronaviru zklidnila.

Zastupitel z Děčína je jedním ze tří pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza koronavirem. Kromě muže ze severu Čech, který se vrátil s rodinou z dovolené v Itálii, lékaři virus identifikovali i u mladé Američanky, která do ČR přicestovala také z Itálie. Třetím pacientem je pedagog z České zemědělské univerzity, který se nedávno zúčastnil konference v severoitalském Udine.

Radnice, úřady i další instituce v Děčíně přijaly opatření kvůli koronaviru: