Bakterie z moře zabila Američana, stejná napadla na dovolené i Čecha

Dave Bennett (66) se nakazil nebezpečnou bakterií, která se do jeho těla dostala během plavání v blízkosti floridské pláže. Muž se údajně probudil s horečkou a zimnicí, později byl převezen do nemocnice. Jeho dcera Cheryl Bennettová Wiygulová popsala, že mu lékaři objevili na těle tmavé skvrny, když ho převlékali do nemocničního oblečení.

Testy ukázaly, že se nakazil bakterií Vibrio vulnificus, která žere měkké kožní a podkožní tkáně. Smrtelná nákaza známá jako nekrotizující fasciitida způsobuje také odumírání cév a nervů. Dave této bakterii podlehl po méně než dvou dnech od nákazy.

Bakterie Vibrio vulnificus se může do těla dostat dvojím způsobem. První způsob je, když člověk sní jídlo nebo vypije vodu, v níž se bakterie vyskytuje. Bakterie se často objevuje v mořských plodech, hlavně v syrových ústřicích.

Druhý způsob, jak se bakterie může dostat do těla, je prostřednictvím poranění. "Ve vodě se vibrio dostane do kůže a okolních tkání a tam způsobí infekci. Projevuje se zánětlivou reakcí a puchýři. Bez pomoci může infekce proniknout hlouběji do tkáně a postupně může dojít až k nekróze," řekla TN.cz primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí pražské nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Celý rozhovor najdete zde.

Podle Cheryl se Dave nakazil právě poraněním. "Můj otec neměl žádné otevřené rány. Měl pár téměř vyhojených škrábanců na rukou a nohou, ale ujistila jsem se, že jsou dobře ovázány," uvedla Cheryl. Benettovi se tmavé skvrny na těle rychle rozšiřovaly, každou hodinou jich měl více, navíc trpěl obrovskými bolestmi. Nákaza se rychle šířila a muž neměl šanci přežít.

Cheryl na základě tragického úmrtí otce chce informovat veřejnost, aby lidé nepodceňovali riziko plavání s otevřenou ránou. O případu proto informuje co nejvíce lidí a doufá, že příběh jejího otce může někomu zachránit život.

Případ z Česka

Stejnou bakterií se nakazil i Zdeněk z Hodonínska, kterého zachránilo rychlé nasazení antibiotik. I Zdeňkovi se dostala bakterie do těla drobným poraněním, když byl se ženou na dovolené v Bulharsku.

Zdeněk měl před lety problémy s trombózou nohy a slaná voda mu dělá na končetinu dobře. Do nemocné nohy ho štípl hmyz a tímto malým poraněním se mu dostala bakterie do těla. Nyní mu hrozí, že přijde o nohu. O případu si můžete přečíst zde.