Čech se šel osvěžit do moře, kvůli bakterii mu teď hrozí amputace!

Třiašedesátiletý Zdeněk vyrazil s manželkou Miladou a dvěma vnuky, sedmiletými dvojčaty na dvoutýdenní dovolenou k bulharskému moři. Očekávali pohodový relax u vody, místo toho se prázdninový zážitek změnil v noční můru.



Zdeňka totiž napadla vzácná bakterie, která žije ve slané nebo poloslané vodě a může způsobit vážné onemocnění nebo dokonce odumírání částí těla. Kvůli ní může Zdeněk přijít o nohu. Jeho manželka Milada celý případ popsala pro TN.cz. Redakce celé jméno rodiny zná, ta si jej ale nepřála zveřejnit.



Zdeněk měl před lety problémy s trombózou nohy. Slaná voda mu ale dělá na nohu dobře, tak s manželkou jezdí k moři. Na noze má ale slabou kůži a končetina je celkově náchylná, tak je na ni velmi opatrný.



Ačkoliv Zdeňkovi moře přináší úlevu, do vody skoro nešel. Po celou dobu pobytu titž narážely do pobřeží velké vlny a on měl obavy, že by jej síla vody strhla a citlivou nohu si zranil o kameny.



Dva dny před odjezdem se ale moře umoudřilo a Zdeněk se rozhodl, že se půjde alespoň jednou osvěžit. V moři byl pouhých dvacet minut. I to ale stačilo, aby mu šlo o život.



Zdeňka totiž před koupelí v moři štípl do nemocné nohy nějaký hmyz. I tak drobné poranění ale stačilo, aby se mu ve vodě do těla dostala zákeřná bakterie Vibrio Vulnificus. "Od rána měl horečku a zimnici, velice jej bolela noha. Zavolali jsme doktora, který přišel na pokoj a dal mu antibiotika," popsala Milada.



Bakterie Vibrio Vulnificus je velmi nebezpečná. Skupina taiwanských vědců, která se touto bakterií zabývala ve své studii, zjistila, že z 93 nakažených lidí jich 31 zemřelo. Pokud se bakterie dostane do těla, může být nebezpečná třemi způsoby. Může způsobit vážnou střevní infekci, odumírání částí těla nebo otravu krve.



Podle Milady zřejmě bulharský doktor zachránil jejímu muži život. Bez antibiotik by na tom její muž byl podstatně hůře. Velmi jim pomohla i delegátka zájezdu.



V den odjezdu naložili Zdeňka na vozík, nasedli do letadla a odletěli do České republiky. Když se pak dostali v Brně do nemocnice, lékaři si původně mysleli, že jde o kožní onemocnění erysipel, lidově označované jako růže. Bez specializovaného vyšetření nikdo nepředpokládal, že se může jedna o vzácnou bakterii.



Zdeňka tedy převezli do kyjovské nemocnice v blízkosti jeho bydliště. A až tam odborníci zjistili, že se jedná o vážné bakteriální onemocnění a Zdeňka tedy poslali znovu do Brna.



"Už by neměl být v ohrožení života, ale na noze přišel o kůži. Teď bojuje ze všech sil, aby mu noha zůstala," přiblížila Milada. Manžel je při vědomí a se svým okolím mluví. Jestli se ale podaří nohu zachránit bude s jistotou vědět až asi v září.



"Chtěla bych všem lidem vyřídit, že koupání v moři není nebezpečné, ale ať tam zbytečně nechodí se zraněním. I drobná ranka může způsobit velké potíže," řekla Milada. Její vnuci se k moři a na stejné místo prý s rodiči chystají i příští rok.