Mořská bakterie zabije půlku obětí, Zdeněk bojuje o záchranu nohy

Zdeněk a Milada z Hodonínska vyrazili v červnu do Bulharska k moři i se svými vnoučky. Zdeňkovi se ale stala osudná koupel v moři, při které se mu zřejmě přes kousnutí od hmyzu dostala do ranky na noze nebezpečná bakterie Vibrio Vulnificus. Zdeňkovi nyní hrozí, že může o nohu přijít.

Redakce TN.cz oslovila primářku Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí pražské nemocnice Na Bulovce Hanu Roháčovou. Ta dopodrobna popsala nebezpečí, jaké může tato bakterie Vibrio Vulnificus způsobit.



Při těžké formě bakteriální infekce dosahuje podle Roháčové poměr úmrtí až padesáti procent. Taiwanští vědci v roce 2006 zkoumali 91 případů nakažených, třetina z těchto lidí nakonec zemřela. Příbuzná bakterie Vibrio Cholerae je zase příčinou cholery.



Bakterie Vibrio Vulnificus se může do těla dostat dvojí způsobem. První způsob je, když člověk sní jídlo nebo vypije vodu, v níž se bakterie vyskytuje. Vibrio se často objevuje v mořských plodech, hlavně v syrových ústřicích. Infekce se projevuje trávícími potížemi, horečkami, zvracením, člověk může upadnout do šoku.



Druhý způsob, jak se bakterie může dostat do těla, je skrze poranění. "Ve vodě se vibrio dostane do kůže a okolních tkání a tam způsobí infekci. Projevuje se zánětlivou reakcí a puchýři. Bez pomoci může infekce proniknout hlouběji do tkáně a postupně může dojít až k nekróze," popsala Roháčová.



Bakterie se vyskytuje po celém světě ve slané nebo poloslané vodě u mořských pobřeží. Ve vnitrozemí je její výskyt velmi vzácný, obyčejně se tam objeví pouze v případě, že byl někdo u moře a poté se s infekcí vrátil domů.



Před touto bakterií neexistuje žádná specifická prevence. "Lze se chránit tak, že člověk nebude s rankami chodit do moře, nebo že si dá pozor na jídlo," doplnila Roháčová. Případy infekcí však nejsou nijak masové, podle Roháčové se například v celé Americe objevilo za deset let asi 4000 případů.