Mynář oznámí, jak to bude 28. října. Zeman na ceremoniálu trvá

Tým prezidenta Miloše Zemana zítra oznámí detaily týkající se ceremoniálu při příležitosti státního svátku 28. října. Kolem udílení vyznamenání je velký rozruch. V současné epidemiologické situaci by se konat nemělo, prezident na něm ovšem trvá.

Ve čtvrtek v 11 hodin vystoupí s detaily prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Na twitteru to oznámil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. "Ve čtvrtek dne 22. října 2020 se od 11.00 hodin na III. nádvoří Pražského hradu uskuteční tiskový brífink vedoucího KPR Ing. Vratislava Mynáře týkající se ceremoniálu při příležitosti udílení či propůjčení státních vyznamenání dne 28. října," uvedl Ovčáček.





Hrad nyní čeká na vyjádření hygieniků, zda ceremoniál povolí. Hlavní hygienička Jarmila Rážová minulý týden uvedla, že právě tento týden padne rozhodnutí. „Zatím stále ještě není rozhodnuto. Já myslím, že vzhledem k datu 28. října dojde k rozhodnutí příští týden,“ uvedla Rážová v pátek.



Prezident dlouhodobě zastává názor, že zrušit oslavy 28. října, nechce a považoval by to za zbabělost. Souhlasil již ovšem, že se budou vyznamenání předávat bez účasti veřejnosti a politiků.



Vyznamenání by 28. října měl obdržet například ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), který dříve řekl, že při dodržení hygienických opatření by si pro ocenění na Pražský hrad přišel. Prezident také plánuje udělit in memoriam Řád bílého lva zpěvákovi Karlu Gottovi.