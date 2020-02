Na co máte právo při reklamaci? Ptejte se mluvčího obchodní inspekce

Nevhodný dárek, špatně padnoucí svetr nebo boty, které se po týdnu nošení rozlepí - asi každý někdy řešil reklamaci. A nezřídka při návštěvě obchodu narazil. Na co všechno máte jako spotřebitelé právo, se můžete ptát mluvčího České obchodní inspekce Jiří Fröhlicha. Odpoví v on-line chatu na TN.cz.

Nemáte krabici, ve kterých jste boty dostali? Nebo vám snad vypověděl službu telefon a vy jste s sebou do obchodu nevzali i nabíječku, která k němu patří?

Obchodníci zkoušejí spoustu fíglů, aby nespokojené zákazníky od reklamace odradili a ušetřili si práci. Není ovšem výjimkou, že po lidech chtějí i věci, které vrácení nebo výměně zboží podle zákona nijak nebrání.

Na co všechno máte při reklamaci nebo vrácení zboží právo a nárok? Co všechno si musíte vzít s sebou? Jak je to s prodlouženými zárukami, které obchodníci nabízejí například na domácí spotřebiče?

Na tyto i další otázky se můžete ptát mluvčího České obchodní inspekce Jiřího Fröhlicha, který bude od 20 hodin hostem TN.cz.