Na provokace odpovíme rychle a tvrdě. Rusko je tygr, vzkázal Putin

Putin se ve svém každoročním projevu ostře pustil do Západu. Varoval ho před překročením "nepřekročitelných mezí" ve vztazích s Ruskem. "Kudy tyto meze povedou, budeme určovat sami v každém konkrétním případu," řekl.

Ruský prezident zkritizoval Západ také za "nezákonné" sankce a za přípravu státních převratů v ruském okolí. Konkrétně myslel Bělorusko a prezidenta Alexandra Lukašenka. Rusko podle něj nechce spálit mosty, ale na zahraniční provokace odpoví tvrdě a rychle.

"Pokud někdo vnímá naše dobré záměry jako netečnost či slabost a sám chce spálit či dokonce vyhodit do povětří mosty, měl by vědět, že ruská odpověď bude asymetrická, rychlá a tvrdá. Organizátoři jakýkoliv provokací, ohrožujících základní zájmy naší bezpečnosti budou litovat toho, co spáchali, jak už dávno nelitovali," řekl Putin. Rusko přirovnal k trpělivému a mocnému tygru Šer Chánovi z Knihy džunglí.

Ruský prezident v projevu mluvil také o boji s covidem-19. Vyzval Rusy k solidaritě a také, aby se nechali naočkovat. "Očkování je životně důležité. Neexistuje jiný způsob, jak potlačit pandemii," řekl Putin. Rusko by chtělo do podzimu dosáhnout kolektivní imunity.

Rusko má momentálně napjaté vztahy především s Ukrajinou a Spojenými státy. Špatné jsou také vztahy s Českou republikou. Ministr Jan Hamáček (ČSSD) na středeční odpoledne předvolal ruského velvyslance. Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek mu sdělí další postup Česka v kauze Vrbětice.

