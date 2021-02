Nad nouzovým stavem stále visí otazníky. Babiš řekl, kdy se rozhodne

Stále není jasné, jak to bude v Česku od pondělí s opatřeními. Premiér Andrej Babiš (ANO) spoléhá na to, že vládu o další nouzový stav požádají hejtmani. Podle řady právníků by ale i tak šlo o porušení ústavy a Sněmovna by mohla nouzový stav zrušit. Jednání bude pokračovat v sobotu. Babiš řekl televizi Nova, kdy padne definitivní rozhodnutí.

Spolu s nouzovým stavem nejspíš padne i většina opatření. Některá může vyhlásit ministerstvo zdravotnictví, jiná kraje nebo hygienické stanice. Vláda stále trvá na tom, že nouzový stav je nezbytně nutný.

O jeho vyhlášení by ji mohli požádat hejtmani. "Jednali jsme dvě a půl hodiny s hejtmany. Je tady šance, že podle zákona o krizovém řízení může hejtman požádat na základě stavu nebezpečí o nouzový stav. To je teď ve hře, jeslti od pondělí bude pokračovat," řekl televizi Nova premiér Andrej Babiš.

Někteří ústavní právníci se ale domnívají, že ani po žádosti hejtmanů by nouzový stav neměl zákonnou oporu (více zde). "Vyhlásit ho vláda asi může, z ústavního hlediska je to ovšem dost problematické. A musí to ihned sdělit Poslanecké sněmovně a ta to může zruši. Vláda by musela uvést, v čem jsou důvody, ale nikoli stejné, protože s tím nebyl dán souhlas," řekl TN.cz místopředseda legislativní rady vlády Aleš Gerloch.

Jednání vlády s hejtmany bude pokračovat v sobotu večer. Potom Babišův kabinet oznámí, co nastane v pondělí. "Já pevně doufám, že hejtmani požádají o stav nouze. Vláda potom zasedne, buď v sobotu v noci, nebo v neděli ráno, abychom jasně oznámili občanům, co se děje," uzavřel premiér.

Bez nouzového stavu v Česku přestane platit třeba plošný zákaz vycházení mezi 21. hodinou a pátou ranní a také zákaz shromažďování. Školy zůstanou zavřené na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Nad ostatními zákazy visí otazníky.