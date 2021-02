Může vláda nouzový stav zavést hned znovu? Uznávaní právníci promluvili

V Česku aktuálně nouzový stav platí do neděle 14. února. Vláda ho chce kvůli pokračující epidemii covidu-19 protáhnout o dalších 30 dní, ale nedaří se jí sehnat pro návrh podporu.

Pokud nouzový stav nakonec v neděli opravdu skončí, nemůže se vláda třeba hned v pondělí sejít a vyhlásit nouzový stav okamžitě znovu, Sněmovně navzdory? S tímto dotazem oslovila redakce TN.cz mimo jiné profesora ústavního práva a místopředsedu legislativní rady vlády Aleše Gerlocha.

"Vyhlásit ho vláda asi může, z ústavního hlediska je to ovšem dost problematické. A musí to ihned sdělit Poslanecké sněmovně a ta to může zrušit," popsal Gerloch. Koalice by tím pádem tak jako tak potřebovala podporu ve Sněmovně.

"Protože by to vláda vyhlašovala nově, musela by uvést, v čem jsou důvody, ale nikoli stejné, protože s tím nebyl dán souhlas," myslí si zkušený právník. Prý nestačí argumentovat ve stylu: "My si ale myslíme, že nouzový stav by měl stejně být, i když Sněmovna nesouhlasí." Takový postup Gerloch označil za ústavně nepřijatelný a takové rozhodnutí by mohlo být považováno za neplatné.

Vláda by tak podle něj udělala lépe, kdyby s novým vyhlášením nouzového stavu počkala delší dobu, třeba týden. "Potom by mohla třeba říct, že vysoce vzrostl počet nemocných, nakažených a tak dále. A že tedy nezbývá (nic jiného), než znovu vyhlásit nouzový stav," tvrdí Gerloch.

Rychlé opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou vnímá jako problém i ústavní právník Jan Wintr. "Podle mě by to bylo protiústavní. Podle článku 6 ústavního zákona o bezpečnosti může vláda vyhlásit nouzový stav na 30 dnů a prodloužit (ho) se souhlasem Poslanecké sněmovny. To není možné obcházet tím, že vláda vyhlásí nový nouzový stav," reagoval na dotaz TN.cz.

O tom, že by vyhlášení nouzového stavu bez souhlasu Sněmovny bylo problematické, mluvil v týdnu také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na druhou stranu nouzový stav označil za záchrannou brzdu a řekl, že by pořád bylo "lepší čelit následkům než umřít."

Vláda ve čtvrtek ráno schválila nová přísnější opatření pro tři okresy. Pusťte si tiskovou konferenci: