Naděje v boji s covidem. Společnost Pfizer testuje experimentální lék

Farmaceutická společnost Pfizer by už za měsíc mohla dokončit první fáze klinického testování léku proti koronaviru. V laboratořích měl přípravek velmi dobré výsledky. Pokud budou testy na lidech úspěšné, lék by mohl být k dispozici do konce roku.

S výjimkou vakcíny neexistují v současné době přípravky, které by léčily covid-19. Právě léky by však mohly být podle odborníků klíčové v boji s nemocí. S lékem přišla společnost Pfizer, která experimentální pilulku už testuje na lidech.



"Antivirotikum s názvem PF-O7321332 by mohlo zabránit zhoršení onemocnění a lékaři by jej podávali lidem, u kterých by se objevily příznaky infekce,“ píše Daily Mail.



Přestože většina lidí podstoupí očkování proti covidu-19, vakcíny nejsou 100% účinné. Koronavirus se tak bude stále šířit a bude možné se nakazit. Léky by však mohly předcházet těžkému průběhu onemocnění nebo být také zbraní v případě, že se objeví další nové varianty nemoci.



Asi 60 lidí je v současné době zapojeno do testování experimentálního léku. První fáze by měla skončit 25. května. Účinek přípravku je podobný jako u antivirotik, které se používají při boji s HIV nebo žloutenkou typu C.



Jde o tzv. inhibitor proteázy, který se váže na virové enzymy a zabrání jim v replikaci. "Byl by to obrovský krok vpřed, kdyby dané léky fungovaly. Mohli bychom být schopni snížit riziko šíření koronaviru a zlikvidovat ohniska,“ řekl lékař Kevin Blyth.



Pokud by všechny testy byly úspěšné, lék společnosti Pfizer by podle expertů mohl být k dispozici do konce roku.

