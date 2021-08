Naočkovaní i nenaočkovaní roznáší mutaci delta stejně, zjistili vědci

Pokud se naočkovaní lidé nakazí koronavirovou mutací delta, roznáší virus podobně jako ti nenaočkovaní. V nově zveřejněné studii to uvádí vědci z Oxfordu. Naočkovaní ale pořád mají o 67 až 82 procent menší šanci onemocnět.

Bádání britských vědců prokázalo, že pokud naočkovaní a nenaočkovaní lidé onemocní mutací delta, jejich virová zátěž je velmi podobná. Obě skupiny tak mají skoro stejné příznaky a při kašlání a kýchání vylučují shodné množství viru.

Oxfordský výzkum provedený na 700 000 Britech také naznačuje, že kolektivní imunita je kvůli mutaci delta nedosažitelná. Na studii upozornil zpravodajský portál Daily Mail.

Kolektivní imunity podle imunologa Václava Hořejšího nedosáhneme ani v Česku. "Důsledky šíření mutace delta jsou takové, že už nemůžeme doufat ve vznik "pravé" kolektivní imunity. Ta spočívá v tom, že i lidé, kteří se z nějakých důvodů nemohli očkovat, jsou potom díky vysoké proočkovanosti chráněni proti infekci, protože kolem nich jsou už jen očkovaní lidé a ti, kteří onemocnění prodělali," řekl pro TN.cz Hořejší.

Výsledky průzkumu jsou podle britských expertů důvodem pro aplikaci třetí dávky vakcíny proti koronaviru. S tím Hořejší nesouhlasí, očkování však lidem doporučuje. "Lidé by se měli co nejvíce nechat očkovat. Měli by se očkovat hlavně kvůli sobě, aby se chránili před onemocněním, které je docela nebezpečné," říká Hořejší.

Oxfordská studie rovněž prokázala, že dvě dávky jsou stále velmi efektivní a pomáhají předcházet hospitalizaci či smrti.

Podle výzkumníků šanci nakazit se koronavirem snižují dvě dávky o 82 procent u vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech, od AstraZenecy pak o 67. Po čtyřech až pěti měsících po očkování oba druhy vakcíny chrání člověka zhruba stejně, vyplývá ze studie. Úroveň ochrany ale vědci neuvedli.

Podle ankety by většina lidí neměla s třetí dávkou vakcíny problém. Podívejte se: