Naše vakcíny jsou 100procentně účinné u dětí, řekly Pfizer a BioNTech

Velký úspěch při očkování u adolescentů oznámily společnosti Pfizer a BioNTech. U dospívajících ve věku 12 až 15 let má vakcína podle jejich údajů 100procentní úspěch. Nežádoucí účinky byly stejné jako při testech ve věkové skupině 16 až 25 let.



Studie se zúčastnilo celkem 2260 nezletilých ze Spojených států, 1129 z nich dostalo placebo. Covid-19 se projevil v 18 případech, ale jen ve skupině, která dostala placebo.



"Společnosti plánují předat údaje americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropské lékové agentuře (EMA) pro co nejrychlejší možnost širšího využití vakcín u adolescentů ve věku 12 až 15 let," uvedla společnost v tiskovém prohlášení.

Obě společnosti testují vakcíny i na dětech ve věku od šesti měsíců do 11 let. Studie vyhodnocuje bezpečnost, toleranci a imunogennost (schopnost navodit imunitní reakci) u vakcín podávaných ve dvou dávkách. Minulý týden dostala dávku skupina dětí ve věku od pěti do jedenácti let, příští týden to čeká i skupinu dětí od dvou do pěti let.

