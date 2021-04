Návrat dětí do škol a další rozvolnění. Vláda dnes oznámí změny od pondělí

Koronavirová situace v zemi se nadále lepší a vláda by tak na úterním jednání měla probrat rozvolnění některých opatření. Největší debata se zřejmě bude týkat návratu dětí do škol. Tiskovou konferenci po jednání vlády můžete sledovat živě v tomto článku. Naplánovaná je na 16:00.

Vláda Andreje Babiše (ANO) bude na pravidelném jednání probírat aktuální koronavirovou situaci, měla by řešit především rozvolnění některých opatření.

Od pondělí 12. dubna by podle slov premiéra Babiše měl například skončit zákaz cestování mimo okresy a nouzový stav.

Ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví se shodly, že by se od pondělí také vrátili do škol předškoláci a rotačně žáci prvních stupňů základních škol. V okresech, ve kterých by situace byla špatná, by školy zůstaly zavřené.

Návrh se ale příliš nelíbí premiérovi Babišovi. Vadí mu například to, že se do mateřských škol nebudou vracet všechny děti a také rotační výuka.

Na vládě se proto očekává bouřlivá debata. Na stranu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a Roberta Plagy (za ANO) se ovšem staví i odborníci.

Ministr zdravotnictví na vládě také navrhne pomoc pro okolní země. "Situace u nás se v řadě krajů mírně zlepšuje. I proto vládě navrhnu, abychom okolním zemím nabídli pomoc a možnost využít volné kapacity v našich nemocnicích. K dispozici máme nyní okolo 50 lůžek," uvedl Blatný.

Vláda se bude kromě koronavirových témat zabývat také poslaneckou novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jednání vlády má začít ve 14:00. Tiskovou konferenci po skončení jednání, můžete sledovat živě v tomto článku. Naplánovaná je na 16:00.

Řada žáků má smůlu. Plaga promluvil o okresech, kde se školy neotevřou: