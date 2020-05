Návrat do hospod i kaváren! Přísná opatření platí pro hosty i obsluhu

Poprvé od poloviny března si budeme v pondělí moci v hospodách a restauracích vychutnat jídlo a pití tak, jak jsme zvyklí. Přípravy na otevření vnitřních prostor jsou v plném proudu.

"Udělali jsme nějaké rozestupy mezi stoly, abychom dodržovali zákony, dezinfekce jsme připravili pro hosty, pro personál," popsal průběh příprav Lukáš Markvart, provozní Restaurace na staré hospodě.

Na rozdíl od zahrádek, ve vnitřních prostorách hospod a restaurací musíme mít roušku. Sundat ji můžeme pouze během konzumace jídla a pití. "Máme připravené letáky, vylepíme je na dveře při vchodu, aby to každý měl černé na bílém a budeme upozorňovat každého jednotlivce, aby dodržoval to nařízení," říká Markvart.

"Už se těším, hned zítra jdu do hospody a sednu si dovnitř," těší se jeden ze zákazníků. Pokud plánujete vyrazit s přáteli na pivo, určitě si nezapomeňte zarezervovat stůl. Nápor očekávají provozovatelé hlavně ve středu, kdy se hraje fotbal.

"Já si myslím, že štamgasti už se nemůžou dočkat. Nemůžou na stadion, takže alespoň si půjdou sednout s partou lidí, dají si u toho pivo a konečně se podívají na pořádný sport," říká Markvart.

"Přijeli jsme z Moravy a tam nám to chybí nejvíc. Na vycházkách a tak, pivo musí být," přiznávají turisté. "Moc nám to chybí, protože už fakt bychom chtěli nějak prostě normálně s přáteli posedět a chybí to, fakt chybí," připouští další.

Otevření vnitřních prostor oceňují také provozovatelé kaváren. "Už nám spousta lidí volala na rezervace. Bude to velké plus, že si nebudou muset brát kávu s sebou a konečně si sednou hezky do tepla," řekl TV NOVA kavárník Jozef Onderka.

Otevřeno ale bude jen od šesti do 23 hodin. Výjimku mají zatím jen závodní jídelny nebo výdejová okénka.