Velký návrat bývalého předsedy? Paroubek opět míří k ČSSD

Bývalý premiér Jiří Paroubek se podle informací portálu seznamzpravy.cz vrací k ČSSD, stát by se měl poradcem předsedy strany Jana Hamáčka. Na kandidátku by se pak měl vrátit také Petr Benda, bývalý předseda v Ústeckém kraji.

Jiří Paroubek, který byl předsedou ČSSD a také premiérem, podle informací seznamzpravy.cz opět míří mezi sociální demokraty, kteří se s ním ale před lety rozešli. Paroubek pak založil hnutí LEV 21, ve volbách ale neuspěl.

Paroubek podle portálu dostane roli neoficiálního konzultanta současného předsedy Jana Hamáčka. Do ČSSD by se měl vrátit i Petr Benda, který by mohl být na kandidátce v Ústeckém kraji.

Že jsou Paroubek a Hamáček v kontaktu, potvrdili portálu oba, zdráhali se ale říct, jak by měla spolupráce vypadat. "To se musíte zeptat pana Hamáčka, jak to je. Jsme v kontaktu, to určitě ano. Ale aby to někdo komentoval, je spíše jeho záležitost. Pokud to tak bude, budu to moct později nějak okomentovat, v tuto chvíli ale nejsem já ten kompetentní, kdo by to měl říkat," sdělil Paroubek.

Petr Benda má pak figurovat na alternativní kandidátce ČSSD v Ústeckém kraji. Zprávu potvrdil portálu někdejší chomutovský poslanec ČSSD Jaroslav Krákora: "Ano, ten tam kandiduje."

Hamáček nechtěl kandidátky komentovat až do 28. července. Do stejné doby musí politické strany zaregistrovat kandidátky, pokud se chtějí účastnit krajských voleb.