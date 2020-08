Návrat z dovolené se zkomplikuje. ČR zařadí Španělsko mezi rizikové země

Informaci potvrdil ve vysílání Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Doposud Češi mohli bez omezení cestovat po celé Evropské unii s výjimkou Rumunska. Od pondělí se však mezi rizikové země přibude Španělsko, kde se situace výrazně zhoršuje.

"Od pondělí se začne aplikovat seznam přijatý minulý týden. Máme dva seznamy, jeden platí od 18. srpna, druhý tedy od toho 24. srpna. Dneska už je jisté, že platit prostě bude," uvedl Smolek. Znamená to, že čeští turisté po návratu ze Španělska musí podstoupit test na Covid-19, anebo se uchýlit do karantény.

Výjimku mají pouze Kanárské ostrovy. Odborníci na ministerstvu zahraničí diskutovali i o Baleárských ostrovech, ty nakonec nicméně výjimku nedostaly. "Pro Baleárské ostrovy platí omezení také, to číslo je tam skutečně vysoké. Je dokonce nad průměrem pevninského Španělska," vysvětluje Smolek.

V praxi to tedy bude fungovat tak, že poté, co se lidé vrátí z dovolené domů, tak okamžitě kontaktují příslušnou krajskou hygienickou stanici. Té do 70 hodin buď předloží negativní test na Covid-19, anebo nastoupí do 14denní karantény.

Situace se výrazně zhoršuje i v jiných státech. Například v Chorvatsku zaznamenali v posledních dnech rekordní nárůst počtu nakažených. "Uvažujeme o jeho zařazení na seznam rizikových zemí, ale dohodli jsme se, že situace ještě není tak dramatická," říká Smolek.

"Je pravda, že za poslední týden Chorvaté výrazně poskočili špatným směrem, ale to číslo ještě není takové, abychom kvůli tomu Chorvatsko poslední prázdninový týden vyřadili z kategorie zelených zemích na semaforu," dodal Smolek.

