Návštěva německého prezidenta končí. Do Berlína se vrátí opět vlakem

Poslední den své návštěvy zahájil prezident Steinmeier v Hrzánském paláci, kde ho krátce po osmé hodině přijal premiér Babiš. Kromě jednání si politici našli čas i na prohlídku pražských panoramat z terasy paláce.

Z hlavního města pak německý prezident odcestoval do Ústí nad Labem, konkrétně do tamního muzea, které se věnuje i česko-německým vztahům. A právě o soužití obou národů Steinmeier v muzeu diskutoval se zástupci města.

Z muzea pak prezident odjede přímo na vlakové nádraží, odtud už se vrací do Berlína. Opět po kolejích, tedy stejným způsobem, jakým v pátek přijel. A je možné, že čas ve vlaku do Německa využije k další debatě, stejně jako když mířil do Česka.

"My jsme té jízdy vlakem využili k tomu, abychom mluvili s pendlery z obou stran hranice. Oni nám poměrně podrobně popsali, jak to soužití v příhraničním regionu vypadá," řekl Steinmeier.

Do Berlína by měl prezident Steinmeier společně se svou delegací odjet asi hodinu po poledni.