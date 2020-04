Nečekaný příznak koronaviru: Těžce nemocným pacientům zčernala kůže

Neuvěřitelnou proměnu popsali lékaři přímo z čínského Wu-chanu. Již 18. ledna se tu dva z jejich kolegů, doktor Yi Fan a doktor Hu Weifeng, nakazili koronavirem, onemocnění u nich mělo velmi závažný průběh, oba museli být napojeni na mimotělní oběh.

U obou pacientů se pak objevil nečekaný příznak – pleť jim začala postupně tmavnout, až úplně zčernala. Nešlo přitom jen o lokální pigmentaci, postihlo to postupně celou kůži. S odvoláním na reportáž čínské televize China Beijing TV to uvedl britský Mirror.

Doktor Yi Fan se již z nemoci zotavil, i když si odnesl vážné následky, nemůže sám chodit a je psychicky traumatizovaný. Doktor Hu Weifeng je na tom ovšem hůře, již třetí měsíc je upoután na lůžko a je ve vážném stavu, nadále zůstává na jednotce intenzivní péče.

