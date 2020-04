Koronavirus zkouší porazit různými léky. Tyto zabírají nejvíc! PŘEHLED

Odborníci stále dokola opakují, že lék na onemocnění Covid-19 neexistuje. Pak jsou tu ale informace o tom, že některá léčiva u pacientů zabrala a ti se dokázali uzdravit. Jak je to možné? A jaké léky vypadají v současnosti nejnadějněji? Připravili jsme pro vás přehled.

Remdesivir, Plaquenil, Favipiravir. To jsou léky, o kterých se v poslední době ve spojení s léčbou nemoci Covid-19 mluví nejčastěji. I podle lékového ústavu se tato tři léčiva, spolu s možností transfuze krevní plazmy od vyléčených pacientů, zatím jeví jako nejvíce účinné.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová ale upozornila, že všechny čtyři možnosti jsou stále v experimentální fázi. Přestože jde o schválené léky, nebyly vyvíjeny přímo pro boj s novým koronavirem a dosud neexistuje dostatek důkazů, že by fungovaly u všech nemocných stejně.

1) Remdesivir

Do povědomí Čechů se dostal díky případu vážně nemocného taxikáře, který kvůli koronaviru bojoval o život. Poté, co mu lékaři nasadili Remdesivir, se jeho stav zlepšil a mohl být odpojen od přístrojů. Odborníci ale upozorňují, že není jasné, do jaké míry za zlepšení mohl právě tento lék.

Podívejte se na reportáž o zdravotním stavu taxikáře, kterému lékaři podali Remdesivir:

Jde o antivirotikum, původně určené k léčbě eboly nebo marburgu. Ještě donedávna musel každý lékař, který chtěl Remdesivir předepsat, požádat americkou centrálu firmy Gilead, kde se každé tři hodiny scházela komise, která žádosti posuzovala. Ta ale byla po vypuknutí epidemie zahlcena, a tak se musel najít jiný systém.

"Všechny pobočky včetně té české teď čekají, až americká centrála udělá určité alokace - která země dostane kolik dávek a za jakých podmínek," vysvětlila Storová. Jakmile dodávku do Česka firma schválí, informuje o tom SÚKL a ten zase ministerstvo, které musí umožnit distribuci a užívání léku.

2) Krevní plazma

Naděje se vkládá také do poskytnutí krevní plazmy uzdravených lidí těm, kteří nemocí stále trpí. "V plazmě musí být dostatek protilátek a musí splňovat všechna další kritéria," sdělila Storová. Ani tato varianta není nijak registrována a teprve se testuje. Třeba v Itálii už ale tento postup používají.



