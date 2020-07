Nechte se nakazit Covid-19, urychlí to vývoj vakcíny, vyzývají vědci

Zatímco velká část lidí má z pandemie koronaviru přinejmenším respekt, pokud ne přímo strach, část vědců nyní přišla s překvapivou výzvou - hledají dobrovolníky, kteří by se viru vystavili úmyslně. Prý to pomůže urychlit vývoj vakcíny proti nemoci.

Výzva přichází v době, kdy studie z Velké Británie i Spojených států ukazují, že několik experimentálních vakcín spouští dobrou reakci imunitního systému bez vážných nežádoucích účinků. Celkem je ve fázi klinického testování asi 20 vakcín, dalších 140 je teprve v plenkách.

Část vědců je nyní na lovu dobrovolníků ochotných nechat se viru vystavit a urychlit tak vývoj látky, která by dokázala pandemii zastavit. Podle BBC se k apelu přidali i někteří nositelé Nobelovy ceny.

Podle nich by takový postup usnadnil testování toho, jestli podaná vakcína před nemocí opravdu chrání. Experti dokonce poslali otevřený dopis šéfovi amerického institutu národního zdraví ((US National Institutes of Health).

A vypadá to, že sehnat dobrovolníky možná nebude nijak složité. Organizace 1 day sooner (O den dříve) tvrdí, že sdružuje ve 140 státech světa 30 tisíc lidí, kteří jsou připravení se "zátěžových" testů vakcín účastnit.

Projekt má podporu více než stovky významných osobností, mezi nimiž je i 15 nositelů Nobelových cen. Ti všichni se podepsali pod zmíněný otevřený dopis.

V dokumentu se píše, že "zdraví, mladí dobrovolníci úmyslně dostanou koronavirus poté, co jim bude podána vakcína." Autoři dopisu argumentují tím, že zatímco zdravotní rizika budou nízká, případný přínos pro společnost naopak obrovský.

I když se ozývají hlasy, že nakazit někoho nemocí, proti níž není spolehlivá léčba, je neetické, BBC připomíná, že podobné zátěžové testy výzkumníci použili například při vývoji vakcín proti choleře, malárii nebo tyfu.

Spojené státy odhadují, že by mohly mít vakcínu ještě letos. Více v reportáži: