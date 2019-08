Nedostatek léků, benzínu a potravin! Brity čeká po tvrdém brexitu chaos

Ve Velké Británii prý po tvrdém brexitu propukne chaos. Tvrdí to výsledky analýzy, kterou si nechala vypracovat tamní vláda. Země se prý musí připravit na nedostatek těch nejzákladnějších věcí, od potravin až po léky.

Velká Británie údajně bude mít po brexitu problém s potravinami, pohonnými hmotami a základními léky. Vláda si totiž nechala udělat analýzu katastrofického scénáře. "Některých typů čerstvých potravin bude méně. Důležité prvky potravinového řetězce můžou chybět," stojí v dokumentu.

Jenže brexit neovlivní jen Spojené království. Dalších sedmadvacet členských států EU jeho odchod pocítí. Jen těžko lze ale odhadnout jak. "S tím dosud nemá nikdo žádnou zkušenost. My prostě nevíme, jaké to je, když někdo odchází z Evropské unie. To je ten zásadní problém," vysvětluje politolog Lukáš Novotný.

Experti nevěří, že scénář bude tak zlý. Evropa by neměla tvrdý brexit pocítit tak, jako Velká Británie. Má totiž větší a silnější ekonomiku. Změny nás ale čekají.

"Česko určitě nic takového nepocítí, nicméně dopady tvrdého brexitu na Českou republiku můžou být značné. Ne v rámci toho, že by snad chyběly léky, ale práci v automobilovém průmyslu můžou ztratit až desetitisíce lidí," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.

Můžeme očekávat také zdražení potravin a zboží, které se do Česka z Británie dováží. Stejně jako Britové, i my pak můžeme počítat s komplikacemi na hranicích. "Tam lze očekávat velmi chaotickou situaci v oblasti přepravy, například zboží kamiony," dodal Kovanda.

Ustálení situace může trvat měsíce. A zkomplikuje se i cestování. Do Velké Británie už nebude stačit jen občanský průkaz, potřeba bude pas. Spojené království má přitom opustit Evropskou unii 31. října tohoto roku.