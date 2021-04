Nejdřív děti, až pak fotbal! Babiš tepe Arenbergera i hlavní hygieničku

Už od soboty 1. května mohou fotbalové kluby pustit na své stadiony diváky. Kapacita tribun se smí naplnit do 10 procent. Fandit na sportovním utkání bude možné za situace, kdy se ani zdaleka všechny děti stále nevrátily do lavic.

Znovuotevření škol přitom vláda dlouhodobě prezentuje jako největší prioritu, před kterou nic nedostane přednost. Podle ministra Arenbergera se jedná o pilotní projekt, jehož cílem je vyzkoušet, jak bude probíhat rozvolňování s podmínkou prokázování se testem nebo potvrzením o očkování.

Babiš s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že jeho kabinet hygiena obešla. "Rozhodnutí hygieny bez vědomí vlády pustit diváky na fotbal už o tomto víkendu mě naštvalo. Nepochopil jsem ho," řekl TN.cz premiér.

Pokusy až po návratu žáků

Arenbergera i šéfku hygieny Pavlu Svrčinovou za to pokáral, z jeho slov ale nevyplývá, že by se na stanoveném plánu mělo něco změnit. "Zlobil jsem se kvůli tomu na vládě na ministra Arenbergera i hlavní hygieničku, která to povolila bez našeho vědomí. To už se nesmí opakovat," pokračoval Babiš.

Nejdřív děti, volají občané. Nelíbí se jim, že zelenou dostal dříve sport:



Podle něj bude na podobné pokusy prostor, až se vrátí do běžného provozu všechny školy. "Paní Svrčinová mi sice vysvětlovala, že jde o pilotní projekt s přísnou kontrolou, ale já jsem přesvědčený, že se nejdřív měly vrátit všechny děti do škol, až pak dělat takovéhle pokusy," uzavřel.

Vláda se ale na čtvrteční schůzi shodla i na umožnění návratu dalších žáků do škol. V pondělí 3. května mohou zpátky do lavic žáci druhého stupně a nižší ročníky víceletých gymnáziích, avšak pouze v Praze, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji. Ve stejných regionech se rovněž vrací do školek všechny děti.

Podle ředitelů se děti vracejí do škol příliš pomalu: