Nejdřív Praha a Morava, až 28 tisíc lidí. Tak proběhne plošné testování

Cílem je zjistit podíl nakažených v populaci. Pak by mělo být jasné, jak rychle bude uvolňování opatření probíhat. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) už plošné testování schválila etická komise. Lékaři by měli otestovat až 28 tisíc lidí.

"Je tady řada pacientů, kteří nebyli vyšetřeni i z toho důvodu, že třeba neměli žádné příznaky. A to jsou právě ti, které potřebujeme zmapovat," vysvětluje Vojtěch.

Co oblast, to jiný způsob testování - například v Praze by se měli lidé hlásit dobrovolně podle věkových skupin. Na dalších místech se zase lidé vhodní k testování budou hledat statisticky podle pohlaví nebo vzdělání.

"Je dobré, že se to udělá, aspoň budeme vědět, že jsme to třeba někteří měli a ani o tom nevíme," zamyslel se jeden z lidí oslovených v anketě. A souhlasili s ním i další respondenti.

Litovel, malebné městečko v Olomouckém kraji. Právě tady by měl stát tento týden začít plošně testovat.

"Už nyní máme připravené místo na odběry u nás tady na Příčné ulici, kde bude postavený stan zhruba pro 5 odběrových míst plus jedna administrativní místnost. Dále tam musí být jedna místnost, aby ti lidé, co přijdou na rychlotesty, měli kde čekat," vypočítává místní starosta Viktor Kohout (SNK).

Testovaní budou rozděleni do několika kategorií - jako první se testům podrobí lidé s oběhovými problémy nebo těžcí diabetici. "Lidé budou objednáváni na určitou hodinu postupně v následujících osmi až deseti dnech podle toho, jak se to stihne a jaký bude zájem," dodává Kohout.

Zájemcům o testování se nebudou provádět výtěry z krku, ale bude se testovat pomocí rychlotestů - to znamená, že jim lékaři odeberou krev z prstu a okamžitě vyhodnotí přítomnost protilátek.