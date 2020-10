Někdo lže! Šel jsem do kapituly, tvrdí Prymula. Byl to salonek, řekl Faltýnek

Ministr zdravotnictví Roman Prymula odmítl, že by cokoliv při schůzce s Jaroslavem Faltýnkem porušil a odmítá rezignovat.

"Na schůzku jsem odjel ve voze, kde jsem měl roušku. Na Vyšehradě jsem vystoupil opět v roušce a šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání, to znamená byli jsem tam s panem Faltýnkem a s panem ředitelem Havrlantem z ostravské nemocnice. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno, nejedná se o restauraci, můžete se o tom přesvědčit," řekl Prymula v pátek na svém brífinku.

Jenže Jaroslav Faltýnek řekl něco jiného. "Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali, aby mne informoval jako předsedu klubu o aktuální situaci a současně vysvětlil tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna. Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci v salonku, kde jsme tyto věci prodiskutovali u kafe, to je všechno," vysvětloval v pátek poslancům ve Sněmovně.

Restaurace Rio's a kapitula jsou přitom od sebe 200 metrů. Další otázkou je také, proč by řidič vysazoval Prymulu před restaurací, když musel projet kolem kapituly, aby se k ní dostal.

Schůzky se měl zúčastnit ještě ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant. "Do Prahy ředitel Havrlant přijel v podvečer, čekal, až bude k jednání přizván, což bylo okolo 22. hodiny. Jednání trvalo přes hodinu. Jednal pouze s ministrem zdravotnictví Prymulou a předsedou poslaneckého klubu Hnutí ANO Faltýnkem. Jednání proběhlo v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru Vyšehradské kapituly," uvedla nemocnice ve svém prohlášení.

O schůzce nevědí ani představitelé Vyšehradské kapituly. „Tato restaurace je provozována společností MIDI s.r.o. a v těchto prostorách na Vyšehradě je v nájmu již řadu let. Majitelem objektu je Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Nájemník má s majitelem objektu uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků,“ uvedl na webu Michal Němeček, děkan kapituly.

"Podle našich zjištění restaurace uzavřela provoz vůči veřejnosti na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Událost zveřejněná deníkem Blesk nás zaskočila a nemáme k ní žádné přesné informace od nájemníka. Budeme po společnosti MIDI vyžadovat vysvětlení. Teprve na základě jejich vyjádření rozhodneme, jaké další kroky bude třeba učinit,“ doplnil za kapitulu Němeček.

O půl třetí odpoledne pak své vyjádření kapitula aktualizovala. "V souvislosti s novými vyjádřeními pana profesora Prymuly z odpoledne 23. 10. uvádíme, že objekt restaurace Rio's je celý pronajatý společnosti MIDI a kapitula zde nemá žádné jiné prostory. V žádném dalším prostoru kapituly zmínění polici nebyli," uvedl Němeček.

O žádné schůzce v prostorách kapituly neví ani David Vopřada, kanovník vyšehradské kapituly:

Soukrom prostory vyehradsk kapituly? ha? e o tom nic nevm — David Vopada (@dvdvprd) October 23, 2020

V ranním rozhovoru pro Respekt navíc Prymula sám přiznal, že byl v restauraci. "A to vás pozval pan Faltýnek, nebo ten vám poslal adresu, nenapsal vám, že to je restaurace, nebo vám poslal…" ptal se redaktor.



"Ne, ne, ne, tam bylo, že to je v tom objektu restaurace," odpověděl Prymula.



"Ale Když jste vstupoval dovnitř, tak to přeci vidíte, že to místo vypadá jako restaurace, to vám muselo dojít hned," pokračoval redaktor.



Při kladení otázky Prymula několikrát zopakoval "Vidím", na otázku pak odpověděl prostě: "Ano." Více k rozhovoru si můžete přečíst v tomto článku na TN.cz.