Nektarový zázrak! Na úbytek hmyzu se nabízí jednoduché řešení

V minulém století se v Česku často sjednocovala menší pole do velkých lánů. To má bohužel neblahý vliv hned na několik důležitých věcí. Tím, že pole nejsou už tolik rozdělená loukami, stromy a jinými krajinnými prvky, se v krajině hůře zadržuje voda, dochází k půdní erozi a také mimo jiné ubývá (nejenom) hmyzu.

Dost lidí ale hmyz nemá rádo. Jsou to občas přeci jen otravní malí tvorečkové. "Občas se při práci setkáváme s tím, že se lidé vyhýbají některým ekologičtějším řešením kvůli hmyzu, a to například u zelených střech. A spousta lidí právě nemá ráda hmyz a může je to otravovat," popisuje Michal Knapp, vedoucí týmu Ekologie hmyzu z Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě.

Ne každý si ale uvědomí, že s úbytkem hmyzu, hrozí i úbytek opylovačů rostlin. A většina zemědělských plodin je závislá na opylení hmyzem, a proto hmyz hraje velmi důležitou roli v ekosystémech. Navíc pro větší zvířata slouží jako potrava a jsou i nenahraditelnými rozkladači odumřelých organismů.

A to jsou jen některé z důsledků. Proto se zemědělci i ochránci přírody v Česku snaží o větší biodiverzitu a jsou snahy vracet do krajiny potřebné krajinné prvky jako jsou různá stromořadí, mokřady nebo meze. A tak se v současnosti do zemědělství dostávají nektarodárné biopásy, na které poskytuje dotace Ministerstvo zemědělství.

A co to vlastně je nektarodárný biopás? Zjednodušeně malý pruh květin na velkém poli. "Je to pruh vegetace, která je složená z několika druhů kvetoucích rostlin. Jejich hlavní myšlenou je, že by měly poskytovat různorodé zdroje," popisuje Knapp. Nektarodárné biopásy hmyzu můžou sloužit totiž nejen jako zdroj potravy, ale také jako dobré místo k přezimování nebo poslouží jako úkryt před zimou, teplem či větrem.

Pro zemědělce je nejjednodušší vysít různé druhy květin a rostlin na okraji polí. Tak se dá zamezit například i tomu, aby jim lidé chodící po okrajích polí šlapali na úrodu. Navíc nektarodárné biopásy jsou nejen pastvou pro hmyz, ale i pro oči. "I pro oko zvídavého biologa je tam mnohem víc k pozorování," doplnil entomolog Knapp.

Hmyzu všeobecně ubývá především z důvodu lidské činnosti. Ohrožení jsou například motýli. Spousta druhů v Česku postupně vymírá. Důvodem je hlavně mizení vhodných biotopů, vstupuje do toho i chemizace a částečně také změna klimatu. "U té změny klimatu se ale odhaduje, že tak velký vliv nemá. Spíš se sem šíří druhy z jižní Evropy," řekl Knapp. Hmyz podle něj negativně ovlivňuje i noční osvětlení měst a komunikací.

Je ale i způsob, jak se dá pomoci hmyzu na zahrádce. Tam se dají vysadit nektarodárné plochy. "Kdybyste obětovali deset procent svého trávníku k vysazení květin, tak tím opravdu pomůžete hmyzu. Oni vám za odměnu opylují vše, co se dá. Každý člověk může na své zahrádce dělat něco užitečného," doporučil Knapp.

"Jsou ale některé druhy hmyzu, kterým lidské hospodaření v krajině vyhovuje," nastínil entomolog. Změny podmínek tak nevedou jen úbytku, ale i k nárůstu některých druhů. Jeden příklad za všechny je nechvalně proslulý kůrovec, který likviduje české lesy. "Můj osobní odhad je, že je přibližně 10 - 20 procent hmyzu, který prosperuje víc než v minulosti," dodal.

