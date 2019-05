Někteří mají v peněžence poklad a nevědí o tom! Vzácnou desetikorunu

Možná o tom ani nevíte, ale v peněžence můžete mít desetikorunu, která má až 3000x vyšší hodnotu. Do oběhu se totiž dostala část série z roku 1993 s chybou ražby a tím se asi tisíc desetikorun stalo sběratelskou raritou.

Zpráva o vzácných desetikorunách přiměje vysypat prasátko nejednoho z nás. Mince totiž může mít hodnotu 20 až 30 tisíc korun. Prvním poznávacím znamením je datum 1993 na rubu.

Ta vzácnější z roku 93 se od běžných liší výškou příčné čáry, která protíná "Kč" a je o něco výš než u běžných. Kromě toho že ji najdete, tak musí být ještě zachovalá, čím je více v oběhu a oškrábaná, tak je cena nižší.

I když reportéři TV Nova v peněženkách Pražanů vzácný kousek nenašli, o tom, co by udělali v případě, že by ho objevili a prodali, mají lidé jasno.

"Asi bych někam jel, třeba do Izraele," řekl jeden z respondentů. Další by využil získaných peněz ke splácení dluhů.

U desetikoruny s hodnotou 30 000 čára protíná písmena "Kč" výš, protože ta jsou menší než u běžné mince. Chyba vznikla během přípravy v německém Hamburgu.

"Autor pak na vlastní přání přepracoval rubovou stranu a zvětšil písmena Kč. Prostřednictvím mincovních automatů se pak dostaly do oběhu," uvedla mluvčí České národní banky Denisa Všetičková.

Od vzniku Československa v roce 1918 se do oběhu dostaly i další vzácné mince. A to například pětihaléř z roku 1924 nebo desetikoruna z roku 1933. Zmíněných pětihaléřů je na světě jen několik desítek a jeden takový se v roce 2010 vydražil za půl milionu korun.

To ale není nic proti nejdražší minci světa. Cena stříbrného dolaru z konce 18. století se vyhoupla přes čtvrt miliardy korun. Česko má ale druhou největší minci na světě. Váží 130 kilogramů a v průměru má víc než půl metru.