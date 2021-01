Němci plánují razantní zpřísnění vstupu do země! Dotkne se i Čechů

Německo zvažuje výrazné omezení vstupu cizinců do země. Ministr vnitra Horst Seehofer navrhuje téměř kompletní zákaz příletů do země a ještě přísnější kontroly na hranicích s Českem. Plán už představil kancléřce Angele Merkelové.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer deníku Bild řekl, že chce omezit počet příletů do země téměř na nulu.

Seehofer již představil kancléřce Angele Merkelové plány, jak by se daly cesty do Německa drasticky omezit. "Zahrnují přísnější hraniční kontroly, zejména na hranicích s vysoce rizikovými regiony, ale také omezení leteckého provozu do Německa téměř na nulu, jak to teď činí Izrael," prohlásil Seehofer.

Izrael uzavřel letiště tento týden. "Jsme napřed před celým světem. Žádný stát neudělal to, co my - hermeticky uzavíráme zemi," uvedl premiér Benjamin Netanjahu. O situaci v židovském státě si můžete více přečíst v tomto článku na TN.cz.

Země hranice uzavírají kvůli obavám z nových mutací. "Nebezpečí, které tyto mutace viru představují, vyžaduje, abychom zvážili i drastická opatření," řekl Seehofer.

Mezi vysoce rizikové země Německo řadí i Českou republiku. Seehoferův plán tak počítá s dalšími problémy pro Čechy. Už nyní přitom Německo zavedlo na hranicích s Českem velmi přísná opatření. Pendlerům z Česka způsobovaly tento týden velké potíže.





Podívejte se, jak to na hranicích vypadalo: