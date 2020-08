Nenechám si vzít svobodu hadrem, zuří kvůli rouškám známá právnička

"Co se mi honí hlavou? Že si nenechám vzít svobodu nějakým hadrem a zbytečnými omezeními. Hadrem to začíná, pokračuje to přes omezení shromažďovacího práva, vzdělávání a bude to končit čím? Mohli by se už představitelé států vzpamatovat a brát covidchřipku jako běžnou součást dnešní doby?" napsala právnička ve středu večer na svůj profil na sociální síti.

A vzápětí pokračovala výzvou: "Opravdu si necháme líbit neodůvodněné restrikce, které nám akorát znepříjemňují život a ekonomicky ruinují ty, kteří se podílí na vytváření zisků, ze kterých stát (tedy i my všichni) profituje?" položila otázku.

A diskutující pod příspěvkem názor Long Slámové podpořili. "Naprostá šílenost, kvůli banální viróze ničit celosvětově ekonomiku a brát lidem radosti života. Nikdo mě nemůže nutit, abych se na úkor vlastního zdraví a zhoršeného dýchání chránila kusem hadru na puse, je to navíc dost pofidérní ochrana," přikyvuje například Petra Macková Hrochová.

"Těch 20 pozitivně testovaných, ne nemocných, na JEDEN MILION OBYVATEL je prostě směšné číslo, které ani náhodou neodpovídá epidemii nebo pandemii, ale maximálně počtu uchazečů o step nebo pantomimu!!" přisadil si Peter Tamas.

Klára Long Slámová nicméně není jediným právníkem, který má k oznámenému plošnému nošení roušek výhrady. Zpochybňuje ho i právník Pavel Kraus, který byl ve středu hostem Televizních novin.

Poslechněte si výměnu názorů právníka s ministrem Vojtěchem:

"Já se domnívám, že ministerstvo zdravotnictví není podle zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněné vydávat ta opatření takto plošně, myslím si, že zpochybnitelné to je," řekl Kraus. Uvedl, že vše bude případně na posouzení soudů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ovšem zůstává v klidu. "Ministerstvo zdravotnictví má podle současného znění zákona o ochraně veřejného zdraví ještě mnohem širší pravomoci - můžeme uzavírat restaurace, ekonomické provozy. A to i plošně," tvrdí Vojtěch, podle kterého není ani potřeba vyhlašovat nouzový stav, aby úřad mohl k těmto krokům přistoupit.

Nicméně ujišťuje, že vláda nechce opakovat situaci z jara. Zopakoval, že nošení roušek bere jako preventivní opatření a jako něco, co jeho resort "musí dělat."

"Pokud by se ukázalo, že tato mimořádná opatření jsou v rozporu se zákonem, případně je tam nesprávný úřední postup, tak pokud podnikatel prokáže, že mu v souvislosti s tímto vznikla škoda, tak má možnost a právo domáhat se náhrady škody po státu," připomněl Kraus.