Neorientujete se v nařízeních? Návod, jak ustát Velikonoce bez pokuty

„Tyto čtyři dny rozhodnou,“ uvedl ve svém čtvrtečním mimořádném projevu premiér Andrej Babiš. Volno, sváteční nálada a mimořádně pěkné počasí může táhnout ven a svádět k porušování platných nařízení. Pochybit ale můžete i neúmyslně, špatným výkladem některého ze stanovených pravidel.

Premiér ale zřejmě pravdu, že svátky spojené tradičně s návštěvami, konzumací alkoholu a dodržováním řady tradic, by mohly spustit nežádoucí vlnu šíření nákazy Covid-19, kterou se dosud drželo dařit na uzdě. I proto politici během týdne apelovali, aby si lidé obvyklé kratochvíle letos odpustili kvůli něčemu cennějšímu – lidských životů.

K dodržování vybízí také česká policie, která pro jistotu znovu shrnula všechna pravidla, které musejí občané dodržovat. Stále v nich totiž panuje určitá nejistota.

Buďte doma

Ideální je zůstat přes svátky s těmi, se kterými žijete v jedné domácnosti. Buďte doma, společně. Odpusťte si návštěvy příbuzných a obcházení kamarádů.

Venku se nezdržujte

Pokud už ven musíte, pak jen na nezbytně dlouhou dobu. „Pořešit, co je třeba, a zpátky domů,“ doporučuje Policie ČR. Tedy žádné zbytečné poflakování venku, natož vysedávání. Letos tedy neplánujte ani obcházení vesnice s pomlázkou. Policejní prezident Jan Švejdar upozornil, že koledovat letos smíte jen na vlastním pozemku, jinak by to mohlo být vykládáno jako přestupek.

Dodržujte odstup

Držte si od ostatních dvoumetrový odstup. Nesdružujte se.

Zdržování venku, popíjení na veřejnosti a nedodržení odstupů. S tím si zřejmě nelámou hlavu v Brně, jak dokládají fotografie z parku a dětského hřiště v Brně Starých osadách. "Popíjí se zde stále ve velkém, nikdo neuklízí a nepořádek narůstá," rozčílil se čtenář Petr, který se s námi o fotky podělil.

Noste roušky

Pokud musíte domov opustit, nezapomeňte na roušku. Její nošení stále platí, výjimku mají nově malé děti do dvou let, autisté, ale i členové společné domácnosti společně cestující v autě.

Nosit se nemusí při sportu, třeba pohybu na kole, bruslích nebo při běhu. Jestliže sportujete bez roušky, pak ale jen o samotě, navíc jen na venkovních sportovištích, nikoli v přírodě nebo v parcích. Pro procházku v lese tak povinnost nosit pokrývku úst a nosu nadále platí. „Všichni, ať sportují nebo nesportují, musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest, tj. roušku, pokud se nachází v místech, kde jsou další osoby,“ doplnila policie na svém facebooku, kde v live-chatu zodpověděla i další časté dotazy.

Právě při sportu mnoho lidí chybuje. Podívejte se na záběry, které náš reportér pořídil v pátek v Praze Zbraslavi.

Pokud v ní sportovat zvládáte, je ale lepší ji mít, protože při aktivním pohybu se aerosol kapének, který může být infekční, šíří na mnohem větší dálku, až na desítky metrů.

Totéž platí pro cigaretu, kterou byste si rádi dopřáli venku. Na balkóně nebo vlastním pozemku můžete, na ulici vám ale hrozí pokuta.





Pivo a zmrzlinu si odpusťte

Sundat si na okamžik roušku, protože se potřebujete vysmrkat, na výletě sníst svačinu, nebo se při sportu napít, samozřejmě můžete. Říká se tomu nutné občerstvení po dobu nezbytně nutnou. To už ale nelze vztáhnout na to, že byste si rádi na sluníčku vychutnali zmrzlinu nebo dopřáli pár kelímků piva. Prioritní je mít na veřejnost nasazenou roušku.

Bohužel sami politici si právě toto opatření vykládají poněkud liknavě a sami v něm chybují. Podle Andreje Babiše je například v pořádku, dát si na ulici zmrzlinu, pokud si uvolníte ve spodní části roušku a lížete ji pod ní.

Dobr den @PolicieCZ. Dkuji za doporuen. Jak naloit s tm, e premir @AndrejBabis si zmrzlinu na veejnosti sndl a komentoval to pro Blesk: Kdy si lovk uvoln rouku a sn si to pod roukou, tak to nen zakzan. ?

Dkuji za odpov. Jan Bartonk, editor @iROZHLAScz — Jan Bartonk (@Muze_bejt) April 10, 2020

Roman Prymula se zas domnívá, že když se zakoupením hot dogem nebo pivem odstoupíte deset metrů stranou a dodržíte dvoumetrový odstup od lidí, můžete si pochutnat klidně i venku.

Hodn se ptte, jak se mte chovat u vdejovch oknek rychlho oberstven. Tady odpov pmo od profesora Prymuly. Kdy si koupte potraviny do ruky, teba prek, pivo nebo zmrzlinu u oknka, mete je zkonzumovat v okol, ale muste odejt aspo 10 metr stranou od oknka. — Andrej Babi (@AndrejBabis) April 10, 2020

Oběma policie vzkazuje, že se mýlí a že policejní hlídky by podobné situace mohly pokutovat. Oporu mají v nařízení vydaném ministerstvem zdravotnictví.

Chybují ovšem i jejich kolegové hasiči. Jednotka z Nového Města nad Metují se na facebooku pochlubila, jak si na sluníčku vychutnává občerstvení zdarma, které v rámci akce Srdce pro IZS nabízejí mnohé prodejny a občerstvovny. Nápoj zdarma jim za tvrdou práci v první linii nikdo jistě upírat nechce, podle vládního nařízení si ho ale mohou vychutnat jen každý zvlášť, s dvoumetrovými rozestupy, a ideálně co nejrychleji, nikoliv společným vysedáváním u jednoho stolu.





Dvacet tisíc pokuta? Hrozí, ale není automatická

Policisté mají pravomoc na to, vás za takové prohřešky trestat, pokuty mohou dosáhnout i deseti až dvaceti tisíc. Slibují ovšem, že budou tyto situace posuzovat vždy individuálně a přihlédnou ke konkrétním okolnostem. Na prohřešky proti nařízení mohou reagovat různě - od domluvy až po pokutu uloženou na místě nebo postoupení správnímu orgánu.

Bude záležet i na tom, zda nařízení porušujete očividně z neznalosti, nebo záměrně, i jak budete na jejich výtky reagovat. „Buďte rozumní, my budeme také,“ vzkázala Policie ČR na sociálních sítích. Snažte se tedy spolupracovat, může vám to ušetřit tisíce.