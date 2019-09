Nobelova cena míru: Trump, nebo Greta? Sázkaři mají jasno!

Ve svých šestnácti letech by se Greta stala nejmladší držitelkou Nobelovy ceny. V minulosti ji získali například Matka Tereza, prezident Jihoafrické republiky Nelson Mandela, viceprezident Spojených států Al Gore nebo prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov.

Nobelovu cenu míru mohou udělovat vrcholní politici a vybraní univerzitní profesoři. Norští poslanci obhajují nominaci švédské aktivistky jejím přispěním ke světovému míru. "Pokud nezastavíme klimatické změny, zapříčiníme války, konflikty a migraci," napsal na svém facebooku norský politik Freddy André Øvstegård.

Sázkové kanceláře dávají Gretě Thunbergové velké šance, tvrdí specializovaný web Bettingpro. Její aktuální kurz je totiž 1,15:1, což znamená, že je favoritkou. Cena se přitom bude předávat už 11. října letošního roku. Druhé nejvyšší šance má podle sázkařů novozálandská premiérka Jacinda Ardernová (kurz 7,5:1), následována americkým prezidentem Donaldem Trumpem (17:1) a indickým premiérem Naréndrem Módím (17:1).

Ekologická aktivistka promluvila v pondělí na klimatickém summitu v New Yorku a ostře se pustila do světových lídrů. Vyčetla jim, že jí vzali sny a dětství a varovala, že přichází změna, ať se jim to líbí, nebo ne.

"Tohle je prostě špatně. Neměla bych tu být, měla bych být ve škole na druhé straně Atlantiku. Ukradli jste svými prázdnými slovy mé sny a dětství. A to jsem ještě jedna z těch šťastnějších," rozohnila v projevu Greta Thunbergová.

