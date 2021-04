Nové informace o Vrběticích: Útok připravilo šestičlenné komando

Komando 29155 ruské GRU, které má mít na svědomí výbuch ve Vrběticích na Zlínsku, se skládalo nejméně ze šesti členů. Na akci dohlížel velitel jednotky Andrej V. Averjanov. Uvedl to Respekt ve spolupráci s investigativní skupinou Bellingcat.



Celá operace se měla odehrát ještě o týden dříve, pak ji ale bylo třeba odložit, důvod ovšem není známý. Agenti se do Česka měli dostat už na začátku roku 2014.

Andrej V. Averjanov:

Jako první přicestoval koncem ledna 2014 Sergej Fedov, pravým jménem Denis Vjačeslavovič Sergejev, který měl být také třetím agentem podílejícím se na otrávení Sergeje Skripala ve Velké Británii. Sergejev se pak do Moskvy vrátil začátkem února.

V únoru pak přijel Jegor Gordienko. Sergejev a Gordienko se měli podílet na otravě bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, pro kterého měl být také určený obsah skladu ve Vrběticích. Gordienko se v Česku zdržel dva týdny.

Při akci používal Averjanov pas na jméno Andrey Overyanov. Do střední Evropy přiletěl spojem společnosti Aeroflot 13. října 2014, přistál ve Vídni. Dva dny před ním přiletěl do Rakouska Nikolaj Ježov.





Investigativní skupina Bellingcat připravila i přehlednou mapu s cestou ruských agentů do Česka:

Zároveň s ním odletěli z Ruska Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří údajně stáli za otrávením Skripala a používali jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Ti se pak ubytovali v ostravském hotelu Corrado.

Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga:

Do skladu zamířili Čepiga a Miškin, vydávali se za obchodníky se zbraněmi. Pro návštěvu bylo nutné se objednat předem mailem, ten byl podle policie zbavený metadat, čili jej není možné vysledovat. Povolení ke vstupu do skladu platilo od 13. do 17. října. Sklad vybuchl 16. října ráno. "Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou," uvedl Respekt.



V době výbuchu už oba muži nastupovali ve Vídni do letadla směřujícího zpět do Moskvy. Velitel komanda Averjanov a Ježov ten den také odjeli do Vídně. Averjanov odletěl v noci, Ježov se ještě několik dní zdržel.

Druhý sklad ve Vrběticích vybuchl na začátku prosince 2015, oba ale měly být vyskladněné v říjnu. Na základě toho vyšetřovatelé pracují s verzí, že jedna z výbušnin explodovala předčasně, měly vybuchnout mimo české území.

