Otevírá se školka? Rodiče přijdou o právo na ošetřovné, tvrdí komora

Od pondělí 4. května se postupně začnou otevírat mateřské školky. Podle zástupců Pedagogické komory se k tomu váže velké ale. Rodiče totiž s otevřením školek přijdou o právo na ošetřovné, pokud se rozhodnou chránit zdraví svého dítěte tím, že ho raději nechají doma. To se nelíbí zhruba 3000 signatářů petice, kteří brojí za zachování práva na ošetřovné bez ohledu na to, zda je mateřská škola otevřená nebo ne.

O tom, že mají učitelé v mateřských školách, někteří rodiče i zástupci Pedagogické komory pocit, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na školky zapomnělo, jsme již informovali v tomto článku. Nespokojenost však přetrvává i poté, co ministr školství Robert Plaga zveřejnil slibovaný manuál pro ředitele škol i školek. Podle Pedagogické komory je jeho část věnovaná školkám zoufale nepřesná. Chybí například stanovení maximálního počtu dětí ve třídě.

Petici za zpřesnění pravidel pro školky a přiznání ošetřovného i těm rodičům, jejichž školka je otevřená, ale své dítě do ní nechtějí nebo nemohou umístit. Signatáři poukazují na to, že to vůči rodičům, kteří nechávají své dítě doma, není fér. Jakmile jsou totiž školky otevřené, rodiče nemají na ošetřovné nárok. Ministr Plaga na tento bod ve stanovených pravidlech pro školky nepamatoval.

"Požadujeme, aby mohli rodiče dále čerpat ošetřovné, i pokud bude mateřská škola otevřena, ale rodiny nebudou chtít riskovat a své dítě do školky nepošlou. Ministerstvo školství by mělo pro mateřské školy stanovit jednoznačná závazná pravidla, nikoliv pouze doporučení," uvádí autoři petice, která má aktuálně téměř 3000 podpisů. K nástupu do škol a školek se vyjádřili také rodiče, kteří mají o své děti pochopitelně obavy.

Ministerstvo školství uveřejnilo jednotlivé manuály pro ředitele škol a mateřinek na svém webu, který pod náporem zájemců však obratem zkolaboval. Nyní jsou sice materiály opět dostupné, ředitelům se však nelíbí, že se k nim dostávají těsně před znovuotevřením vzdělávacích zařízení.

"Ředitelky mateřských škol se dostanou k manuálu z ministerstva školství na poslední chvíli, obzvláště v případě těch školek, které se na nátlak zřizovatelů otevírají již v pondělí, Pro školky, které uzavřeny nebyly, žádnou metodiku na březen a duben Robert Plaga zajistit nedokázal, vše zůstalo na bedrech ředitelů," říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Na ministerstvo školství se ze strany ředitelů a učitelů znovu snesla kritika, že jde v případě hygienických pokynů opět jen o doporučení. Nic není závazné ani striktně dané, a navíc mají obavy, že většinu opatření nebude možné v praxi realizovat. Mezi to patří kupříkladu dohled nad dětmi ze školky, aby si poctivě třicet vteřin myly mýdlem ruce.

"Pokud by měla být pravidla z ministerstva závazná, musela by být součástí příslušné hygienické vyhlášky nebo jiného legislativního materiálu, bez toho nejsou doporučení uvedená v manuálu vymahatelná," dodává Sárközi.

Ministr si však za vypracovanými návrhy stojí. "Zohledňovali jsme proveditelnost na školách, a to i co se týká nákladů, které s tím budou mít školy spojené. Myslím, že jsme našli proveditelný kompromis. Pokud mají ředitelé škol obavy z nějakých drakonických opatření, mohu je uklidnit. V mateřských školách by měl být relativně normální provoz, samozřejmě se zvýšenou hygienou a dezinfekcí. Děti ale nebudou muset nosit roušky. Co se týče ochrany rizikových osob, je zde princip dobrovolnosti. Součástí materiálů, které vyšleme do škol, bude i vymezení rizikových skupin, aby se mohli žáci, studenti a rodiče seznámit, kdo je riziková skupina, a zvážit tak účast ve škole, která bude u všech skupin, znovu opakuji, na bázi dobrovolnosti," prohlásil Plaga.

Ministr školství Robert Plaga promluvil o manuálech pro ředitele škol a mateřinek: