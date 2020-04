Obchody mohou otevřít rychleji, říká Havlíček. Vysvětlil hobbymarkety

Při postupném uvolňování opatření nebrali odborníci v potaz jen rozměry obchodů nebo možnost shlukování lidí v nich. "Je tady ještě jeden faktor, na který se zapomíná. Epidemiologové se snaží rozvolnit pohyb obyvatel po městě," prohlásil Havlíček v rozhovoru pro MF Dnes.

To bylo jedním z argumentů pro otevření hobbymarketů už před Velikonocemi. Podle Havlíčka se nacházejí většinou na okrajích měst, je do nich vchod z ulice a jsou provzdušněné i díky venkovní části. "Navíc jsme si tam potřebovali otestovat zvýšený režim dezinfekce, hygieny a tak dále," dodal ministr.

Vláda se prý navíc snažila Čechy, kteří jsou pověstní svým kutilstvím, udržet doma. "Naším cílem bylo, aby lidé pokud možno nekorzovali po městech, necestovali po příbuzných. Aby spíš byli doma, na chatě nebo na zahradě. A aby měli prostředky, aby tam mohli pracovat, zabavit se," vysvětlil Havlíček.

Stejně tak odmítl kritiku toho, že se už v pondělí otevřou salóny pro psy, zatímco lidé si budou muset na kadeřnictví, manikúru či pedikúru počkat až do konce května. "Epidemiologové jasně řekli, že kontakt přenášený zvířetem v tomto ohledu není nebezpečný," doplnil ministr.

Vicepremiér také připustil, že by se některé obchody a provozy mohly otevřít dříve, pokud to epidemiologická situace dovolí. Týkat by se to mohlo zmíněných kadeřnictví a dalších služeb nebo třeba muzeí a galerií a také dětských táborů. Bude to ale za náročných hygienických podmínek.

Podle Havlíčka je samozřejmé, že při tisících různých opatřeních nastane nějaká absurdní situace. "Vzpomeňte si třeba na pouštění seniorů do obchodů. Měnily se časy, protože jsme se snažili vytvořit optimální podmínky pro starší lidi. Ano, udělali jsme tam chybu. Když se ale něco nepovede, okamžitě se to změní," uvedl.

Jak přesně budou fungovat zahrádky restaurací, které se mohou otevřít 25. května, zatím není jasné. Vláda o tom podle Havlíčka jedná s Asociací hotelů a restaurací. "Zatím ještě nemáme finálně připravená hygienická pravidla, nesnědli jsme všechnu moudrost světa," uzavřel ministr.

