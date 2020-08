Obyvatelé Bejrútu hledají v troskách své blízké. Zkáza na videích a fotkách

Libanonský premiér Hasan Dijáb událost označil za katastrofu a spřátelené země požádal o pomoc. Řada států již pomocnou ruku nabídla, včetně České republiky.

Sedmatřicetičlenný speciální tým USAR podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyrazí na pomoc Bejrútu ve středu odpoledne.

Podle informac G @hasici_cr Libanon pijal nai nabdku na vysln USAR tmu v potu 37 osob. Pedpokldan odlet je dnes v 16:00. — Jan Hamek (@jhamacek) August 5, 2020

"Musíme zůstat silní, ale tohle je pro naši populaci příliš. Vše, co můžeme udělat, je vydržet. Jsme silní, musíme takoví zůstat," pronesl v slzách bejrútský guvernér.

Beirut Governor said :

"We need to stay strong but this is too much for our population to handle. All we can do just hold on, we're strong, we need to stay "



He cries as explain the explosion, they're struggling #PrayForLebanon #PrayforBeirutLebanonpic.twitter.com/33Z8lOhATT — Pray For Lebanon (@Meiluv17) August 5, 2020

Na ranní záběry poničeného Bejrútu se podívejte ZDE:

Při výbuchu v Bejrútu zemřeli také dva Filipínci. Lidé v troskách stále hledají své blízké. Exploze zranila také zaměstnance německého velvyslanectví a několik členů Prozatímních sil OSN v Libanonu.

tw // explosion, deaths.



It's confirmed that 2 Filipinos are killed and 6,000 ppl got injured by the massive explosion that happens in Beirut pls take a minutes to pray for people living in Lebanon. #PrayForLebanon #PrayForBeirut

pic.twitter.com/fsYr89RGAo — (@aljhonetongco) August 5, 2020

"Nemůžu uvěřit, že uprostřed pandemie čelí lidé v Libanonu další katastrofě. Posíláme modlitby a upřímnou soustrast našim libanonským bratřím a sestrám. Bůh vám žehnej," píše na twitteru uživatel JayShriRam. Modlitby za oběti a zraněné píší lidé z celého světa.

Can't believe that in the middle of this pandemic ,people in Lebanon is now facing another disaster. Sending prayers and deepest condolences to our dear Lebanese brothers and sisters. May God always guide you. Godbless you all #Beirut pic.twitter.com/4Kkgrs0SIJ — #JayShriRam (@Prashant007___) August 5, 2020

Výbuch poničil domy v širokém okolí:

Výbuch zranil nejméně 4000 lidí včetně dětí.

ATTENTION EVERYONE

Please pray for those who lives in Beirut,Lebanon.They need lots of love and alot of prayer.

Credits to the photos #PrayForLebanon pic.twitter.com/2kYeTZXiWz — (@PishySmelly) August 5, 2020