Ochrnul mi obličej! Šmucler varuje před nežádoucími účinky vakcíny

Na vážné nežádoucí účinky po druhé dávce očkování si postěžoval na sociálních sítích Roman Šmucler. "Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej," uvedl lékař, který sdílel také svou fotografii po zákroku.

Problém už nicméně vyřešil a nyní je v pořádku. "Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už OK," dodal Šmucler. Pomohly mu prý tajemné prášky.

"Bral jsem na to prášky, nechci říkat název, aby to lidé nebrali jen tak po očkování, kdy by se báli vedlejších účinků. Jiné komplikace jsem už naštěstí neměl. Ale u vakcíny Pfizer je známo, že ta má nejvíc vedlejších účinků, i když se o tom nejméně mluví, protože si sama zaplatila masivní reklamu, aby vydělala co nejvíce peněz," řekl Šmucler webu Express.cz.

Vedlejší účinky jsou velmi vzácné. V České republice bylo vyočkováno již přes pět milionů dávek vakcíny proti koronaviru. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na konci května uvedl, že nežádoucí účinky nahlásilo 4512 lidí. Všechna oznámení SÚKL prověřuje.

Nejčastějšími problémy jsou stále horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost nebo reakce v místě vpichu. Podrobný přehled nežádoucích účincích jednotlivých vakcín si můžete přečíst v tomto článku.

