SÚKL zveřejnil nové nežádoucí účinky u vakcín používaných v Česku

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC), který je součástí SÚKLu, zkoumal nežádoucí účinky vakcín v Česku. V pátek pak SÚKL vydal podrobné hodnocení. Ve zkoumání ale nepolevuje a dále bezpečnost vakcín sleduje.



Moderna



Na základě výsledků z klinických studií a po uvedení vakcíny Moderna na trh jsou novými nežádoucími účinky průjem a opožděná reakce v místě vpichu. SÚKL nadále hodnotí frekvenci a charakteristiku těchto účinků.



PRAC ještě vyhodnocuje imunitní trombocytopenii (autoimunitní onemocnění, které se projevuje nízkým počtem krevních destiček a může vést k tvorbě modřin a ke krvácení), jestli ji zařadí mezi vedlejší účinky.



Myokarditidu (zánět srdečního svalu) a perikarditidu (zánět membrány kolem srdce) podle PRAC vakcína nezpůsobuje, nicméně nadále tyto případné vedlejší účinky analyzuje.



V Evropském hospodářském prostoru (EHP), tedy EU spolu se Švýcarskem, Velkou Británií, Islandem a Norskem, bylo mezi letošním 6. lednem a 6. květnem podáno 11,5 milionu dávek Moderny.



Janssen (Johnson & Johnson)



U této vakcíny dospěl PRAC k závěru, že se do informací o přípravku musí připsat následující doporučení:



1. Osoby, u kterých je diagnostikována trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) do 3 týdnů po očkování, by měly být aktivně vyšetřeny, zda nemají známky trombózy (tvorba krevních sraženin v cévách).





2. Osoby, u kterých došlo k trombóze do 3 týdnů po očkování, by měly být vyšetřeny, zda se u nich nevyskytuje trombocytopenie.



V EHP se mezi letošním 11. březnem a 6. květnem vyočkovalo přes 500 tisíc dávek Janssenu.



Vaxzevria (AstraZeneca)



Největší změny v informacích k vakcínám se objevily u té od AstraZeneky. Zde je jejich seznam:



Mělo by se přestat s očkováním Vaxzevrií, pokud se po předcházejícím očkování objevily krevní sraženiny.



PRAC doporučuje vyšetření u lidí, u kterých se objevil do tří týdnů po očkování snížený počet krevních destiček, zda nemají trombózu. Podobně pokud se u lidí do tří týdnů po očkování objeví trombózy, měli by být vyšetřeni na snížený počet krevních destiček.



Přidávají se další známky a příznaky tvorby krevních sraženin: Kromě dušnosti, bolesti na hrudi nebo přetrvávající bolesti břicha, otoků nohou, silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, rozmazaného vidění a podlitin nebo kulatých tečkovitých skvrnek (petechie) jinde než v místě očkování, které se objeví po několika dnech, jsou to dále změny duševního stavu, záchvaty křečí a bolest nohy.



V klinických studiích s Vaxzevrií byla často hlášena přechodné mírné snížení krevních destiček (vyskytující se u méně než 1 z 10 osob).



Od letošního 29. ledna do 6. května se v EHP podalo 30 milionů dávek Vaxzevrie.



Comirnaty (Pfizer/BioNTech)



U vakcíny Comirnaty přibyl jeden nový vedlejší účinek, a to otok obličeje u lidí, kteří již dříve dostali injekce dermálních výplní (gelovité látky vpíchlé pod kůži).



Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tato vakcína způsobovala zánět srdečního svalu a membrány kolem srdce. PRAC ale bude nadále její bezpečnost sledovat.



V EHP se od loňského 21. prosince do letošního 6. května vyočkovalo skoro 110 milionů dávek Comirnaty.



Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, kdy konečně odložíme roušky, očkování dětí bude asi od srpna. Podívejte se na čtvrteční reportáž TV Nova: