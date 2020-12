Očkování proti covidu-19 v Česku. Prymula popsal, jak bude vypadat!

"V tuto chvíli je k dispozici základní (očkovací) strategie, systém je ale ještě třeba dopracovat, doladit technické a logistické detaily," říká Prymula.

Ne všechny vakcíny proti nebezpečnému viru totiž budou moci pacientům aplikovat jejich praktičtí lékaři - některé očkovací látky totiž vyžadují při uskladnění teplotu minus 70 stupňů Celsia. Budou tak k dispozici jen ve velkých očkovacích centrech, kterých by mělo být kolem dvaceti - především v nemocnicích.

"Postupně se budou budovat i další střediska. Budou i centra soukromá nebo při krajských hygienických stanicích, počet bude narůstat," má jasno Prymula. Přesto podle něj hlavní zátěž ponesou praktičtí lékaři, kteří budou očkovat své pacienty.

Schvalování vakcín v rámci EU se ale protahuje. "Původně jsme očekávali, že to bude už na počátku prosince, pak padlo datum, které jste zmínili vy (15. prosince), ale zdá se, že to bude ještě později," řekl na otázku moderátorů Snídaně s Novou Prymula. Odhaduje období mezi třetím až čtvrtým prosincovým týdnem.

Distribuce vakcín pak ovšem podle něj bude velmi rychlá - potrvá maximálně pár dní. Je to dané i tím, že řada firem začala dávky vakcín vyrábět ještě před souhlasem příslušných úřadů.

Prymula uznal, že vývoj vakcíny byl oproti běžným zvyklostem zkrácený, ale na druhou stranu "velké společnosti využívaly třicet až čtyřicet tisíc dobrovolníků, aby získaly data k registraci," uklidňuje epidemiolog a poradce premiéra. Česko podle něj bude mít k dispozici i údaje z velkých zemí, kde očkování odstartuje dřív než u nás. Zmínil Velkou Británii.

Ve středu se objevila zpráva, že vakcína od společnosti Pfizer, která by měla do Česka dorazit jako první, může být nebezpečná pro alergiky.

"Takovéto věci s očkováním nastávají. Nemáme žádnou vakcínu, která by byla naprosto nealergická, kdy by nemohla vyvolat nějakou reakci. Na druhou stranu je to velmi vzácné a každý praktický lékař je schopný takovou situaci zvládnout. Tohle není věc, která by nás trvalým způsobem poškodila.," uklidňuje Prymula.

Lidé s vážnými alergiemi by nicméně měli tento zdravotní problém hlásit, aby k nim lékaři mohli adekvátně přistupovat.