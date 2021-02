Šance pro Česko? Po prodělání covidu stačí jedna dávka vakcíny, zjistili Izraelci

Lidem, kteří prodělali covid-19, by mohla stačit jen první dávka vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. Myslí si to izraelští vědci, kteří u takových lidí zjistili už po prvním očkování dostatečně silnou imunitu. Kdyby se toto přelomové zjištění potvrdilo u tisícovek lidí, přineslo by to světu obrovské úspory.

Jediná dávka vakcíny Pfizer/BioNTech stačí k tomu, aby si tělo poradilo s virem SARS-CoV-2. Ovšem jen u lidí, kteří v minulosti prodělali onemocnění covid-19. Zjistili to izraelští vědci z Bar-Ilanovy univerzity a výzkumného centra Ziv.

„Toto zjištění může zemím pomoci učinit kvalifikovaná rozhodnutí ohledně politiky očkování," řekl profesor Michael Edelstein z Azrieliho lékařské fakulty Bar-Ilanovy univerzity, který studii vedl.

Výzkumu se zúčastnilo 514 dobrovolníků. "V některých zemích to bude velmi důležitá otázka. Tam, kde nemají dostatek vakcín, by mohli očkovat víc lidí pouze jednou dávkou," cituje Michaela Edelsteina list The Jerusalem Post.

Velká Británie teď usilovně očkuje, aby první dávku očkovací látky dostali do konce února všichni zájemci ze skupiny lidí starších 70 let. Výrobcem doporučenou dobu tři týdny mezi přeočkováním Britové prodloužili až na 12 týdnů. Právě proto, aby aspoň první očkování mělo za sebou co nejvíc lidí z nejohroženější skupiny obyvatel. Neznamená to ale, že by přistoupila na jednodávkové očkování.

V Izraeli prodělalo onemocnění covid-19 přes 700 000 lidí. Obě dávky vakcíny dostalo už 2,2 milionu, což je čtvrtina obyvatel této země. Podle portálu ourworldindata.org prošlo v Izraeli první aplikací této zatím nejúčinnější očkovací látky téměř 90 % lidí.

Česká republika naproti tomu podala obě nezbytné dávky jen zhruba 117 tisícům zájemců. Představuje to něco málo přes jedno procento populace. Aby se pandemie dostala pod kontrolu, doporučují odborníci v každé zemi proočkovat aspoň polovinu lidí, ideálně 70 %.



