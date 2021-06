Babiš: Děti od 12 let budou moci na očkování, mají ale jiné podmínky

Od 1. července se v Česku budou moci nechat očkovat proti covidu-19 děti od 12 do 15 let. Podmínkou je ale doprovod rodičů a pediatrické oddělení v očkovacím centru. V neděli to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Od poloviny července by pak mělo být podle ministra zdravotnictví možné se nechat naočkovat i bez registrace.