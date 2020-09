Nouzový stav je na spadnutí. Tohle všechno může nastat. PŘEHLED

Od pondělí 5. října v Česku vláda znovu plánuje zavést nouzový stav. Ten bude, narozdíl od jara, podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) v duchu mírnějších opatření. Dalšího uzavření země se prý není třeba bát. V článku najdete podrobný přehled toho, co všechno se za nouzového stavu mění a co může vláda nařídit.

První obrysy chystaných opatření Prymula prozradil už v úterý - od pondělí se podle všeho přejde na distanční výuku na středních školách v regionech, které jsou na semaforu oranžové a červené, vnitřní akce mají být do deseti účastníků, venkovní do dvaceti.

Sportovní akce se budou moci konat, ale bez diváků. Nová opatření se mají dotknout i divadel - klasická představení budou mít zelenou, muzikály a opery naopak stopku. Zakázané budou nejspíš i koncerty.

Vláda může nouzový stav vyhlásit na 30 dní. O případném prodloužení rozhoduje Poslanecká sněmovna. Opatření, která ministři představí ve středu, by měla platit od pondělí po dobu 14 dnů.

Vyšší tresty

Během nouzového stavu se výrazně mění hranice trestní sazby. I za zdánlivě banální čin můžete putovat na několik let do vězení. I obvykle ne tak přísně trestané činy, například krádeže zboží v obchodě, jsou během nouzového stavu trestány i dvojnásobně. Za krádež čokolád za několik stovek tak můžete za mřížemi sedět i osm let.

Anketa Je podle vás zavedení nouzového stavu nezbytné? Ano 39 342 hlasů Ne 60 540 hlasů Nevím/nemám na to názor. 1 11 hlasů Hlasovalo 893 lidí.

Dopad na výslednou výši trestu má například to, jestli se činu pachatel dopustil už v minulosti, nebo jestli hodnota ukradeného zboží přesahuje pět tisíc korun. Podle předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho má opatření předejít například rabování. Výrazně vyšší tresty jsou také za šíření poplašné zprávy nebo šíření nakažlivé nemoci.

Omezení cestování

Ministr Prymula přiznal, že v tomto bodě nemusí dojít k omezení ze strany české vlády, ale spíše od ostatních zemí, které Čechům mohou uzavřít hranice. Přísná opatření panují například na hranicích se Slovenskem i Německem.

Snazší výběrová řízení

Nouzový stav umožňuje zjednodušení v případě nákupů státu nebo jemu podřízených organizací. "Pouze nouzový stav podle krizového zákona umožňuje využít výjimek ze zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek," řekl ministr Hamáček v polovině dubna.

S nouzovým stavem podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže počítá i zákon o zadávání veřejných zakázek – pokud panují zvláštní bezpečnostní opatření či okolnosti, není v rámci zadávání nebo plnění veřejné zakázky nutné použít zadávací řízení.





Vláda ve středu vyhlásí nouzový stav, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO):

Využití armády pro civilní účely

Přiřazení k úkolům, které běžně neplní, se netýká jen vojáků. Během prvního letošního nouzového stavu hasiči například pomáhali s rozvozem roušek a respirátorů, policisté byli nasazení na hranicích. Policii, hasičům i zdravotníkům pak během nouzového stavu naopak pomáhají vojáci. Ti také dohlíží na bezpečnost během krizové situace. Ozbrojené síly mohou být v případě potřeby doplňovány na základě branné povinnosti.

Rychlejší povolání lékařů do práce

Během nouzového stavu mohou být lékaři povolání i mimo nemocnice, kde obvykle působí, a dokonce i na jiná oddělení, vždy jim ale musí být zajištěný dohled. Na pomoc ve zdravotnických zařízeních také mohou nastoupit medici, studenti lékařských fakult a zdravotnických oborů a cizinci s lékařskou či zdravotnickou kvalifikací. Lékaře a zdravotníky je možné povolat i v případě, že čerpají dovolenou. Prymula v úterý ujistil, že mediků na výpomoc jsou k dispozici tisíce.

Omezení vzájemného kontaktu

Ministr Prymula připustil, že omezení se bude týkat zejména volnočasových aktivit, výrazné omezení ekonomiky prý není v plánu. Navíc by se mělo jednat o relativně mírná opatření. Cílem je omezit množství lidí v provozovnách, ale i v nákupních centrech. V těch bude možné nakupovat, ale ne se shromažďovat. Pravděpodobné je tak znovuuzavření odpočinkových zón v obchodních centrech.

Nucená evakuace

Během nouzového stavu má vláda možnost omezit některá práva občanů. Může například nuceně evakuovat obyvatele z konkrétní oblasti, zakázat do ní vstup či zamezit volnému pohybu. Na konkrétní oblast tak může uvalit plnou karanténu. Policisté také mohou obyvatele k odchodu přimět – pokud je ohrožen život či zdraví, mohou ozbrojené složky do bytu vtrhnout i bez svolení jeho majitelů.

Omezení práva na shromáždění

Ačkoli je právo na pokojné shromáždění či stávku jedním ze základních kamenů Listiny základních práv a svobod, během nouzového stavu může být obojí zakázáno. V úvahu tak nepřipadají například demonstrace, byť řádně nahlášené. Na jaře vláda tuto možnost využila pouze na omezení kulturních, sportovních a náboženských akcí.

Povinná pracovní povinnost

K pracovní povinnosti nebo povinné pracovní výpomoci může vláda přistoupit, pokud k řešení krize bude nutná pomoc občanů. Ta může být krátkodobá i dlouhodobějšího charakteru. Součástí je i právo zákonodárců uložit podnikatelům a firmám povinnost dodávat své výrobky a služby či skladovat ve svých prostorách materiál potřebný k překonání krize.

O návratu nouzového stavu promluvil i ministr Hamáček:

Stavební firmy tak například mohou pomáhat se zátarasy při povodních, přepravní například s převozem roušek a zdravotnického materiálu či potravin. Může být uplatněno i právo přednostního zásobení dětských, zdravotnických a sociálních zařízení, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému.

Během nouzového stavu má také vláda možnost zavést evidenci o přechodných změnách pobytu, kdy by lidé museli úřadům povinně hlásit každé místo pobytu, na kterém se zdrží déle než tři dny. V případě krize mohou péči o děti a mládež převzít školy – vláda má právo jim povinnost uložit v případě, že se rodiče například kvůli onemocnění koronavirem o své potomky nemohou postarat.

Nouzový stav přiměl seniory, aby se více zajímali o internet. Více v reportáži TV Nova: