Odklad splátek si lidé zaplatí, úrok běží dál! Spočítejte, kolik to bude stát navíc

Lidé, kteří kvůli koronaviru přišli o možnost splácet úvěr nebo hypotéku, mohou požádat o odklad splátek. Ne vždy se to ale vyplatí, protože dlužná částka se i nadále úročí. Spočítejte si, o kolik kvůli odkladu zaplatíte více.

Vládní návrh na odklad splátek u některých úvěrů už schválila Poslanecká sněmovna. Stačí tak souhlas Senátu a podpis prezidenta, aby mohl začít platit. Banky odklad poskytovali už předtím, nyní ale budou platit jednotná pravidla, podle kterých mají ony i klienti postupovat.

Odložit si splátky bude možné na tři nebo šest měsíců a klient o to musí aktivně požádat. V žádosti uvede, že odklad potřebuje, protože se kvůli koronavirové epidemii ocitl ve špatné finanční situaci. Banky v danou chvíli nebudou zkoumat, zda je to pravda. V budoucnu by ale mohly.

Nebankovní společnosti i banky musí klientům splátky odložit bez poplatku. Ti poté nebudou po dobu tří či šesti měsíců splácet úroky ani jistinu. Dlužná částka se ale bude nadále úročit, a tak musí lidé počítat s tím, že za posun splátek někdy zaplatí. Ty se nebudou zvyšovat, ale prodlouží se doba splácení.

Pokud se tedy rozhodnete například na šest měsíců odložit splácení několikamilionové hypotéky, můžete ji nakonec splácet o osm měsíců déle. O kolik budete muset zaplatit více, si spočítejte na kalkulačce webu Peníze.cz:

Penze.cz

Odklad spltek hypotk a vr

Některé banky už ohlásily, že úroky, které se napočítají během odkladu, splatí dlužník s poslední splátkou, nebo vznikne nová splátka jen v jejich výši. Zákon bankám i nebankovním společnostem umožňuje také úrok vzniklý během doby nesplácení klientům odpustit.

Odklad je možný u spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení a u podnikatelských úvěrů. Naopak splátky posunout nelze u kreditních karet, kontokorentních úvěrů, revolvingových úvěrů či operativního leasingu.

Dalšími podmínkami je to, že zákazník úvěr sjednal před 26. březnem 2020, a ke stejnému datu neměl zpoždění se splátkou delší než 30 dnů. Pokud jste si odklad splátek už dohodli, sami se musíte rozhodnout, zda chcete postupovat podle původní dohody, nebo podle nového zákona.

Podívejte se na reportáž TV Nova o jednání Sněmovny: